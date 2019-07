Po prvý krát odstránili HIV z genómu živých zvierat. Myši vyliečili úpravou génov

V telách nenašli stopy po víruse.

4. júl 2019 o 15:53 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Medicínsky pokrok podstatne zlepšil život pacientov s vírusom HIV.

Pomocou liekov je dnes možné potlačiť ochorenie do takej miery, že chorí môžu viesť relatívne zdravý a dlhý život. Dokonca nemôžu nakaziť svojich partnerov ani počas nechráneného styku.

Aj napriek významným úspechom vo výskume HIV sa však doposiaľ nedarilo nájsť spôsob, akým by bolo možné infekciu u ľudí úplne vyliečiť. Zmeniť by to mohol najnovší výskum.

Vedcom sa totiž prvýkrát podarilo úspešne odstrániť z genómu živých zvierat DNA vírusu HIV. Predstavuje to dôležitý krok k vynájdeniu lieku, ktorým bude možné vyliečiť infekciu aj u ľudí.

Podrobnosti výskumu bližšie opisuje štúdia v časopise Nature Communications.

Prečo je liečba komplikovaná

Vyliečiť nákazu HIV nie je jednoduché.

Vírus sa dokáže rýchlo množiť a šíriť telom, no ak treba, prestane na seba pútať pozornosť a dokáže sa ukryť pred imunitným systémom hostiteľa.

Ako svoju skrýšu používa DNA buniek. Akonáhle telo zruší svoju obrannú pohotovosť, vírus sa opäť začne prudko množiť.