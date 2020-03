WHO: Koronavírus je pandémia, štáty však môžu zvrátiť hrozivý vývoj

Nikdy predtým pandémiu nevyvolal koronavírus.

11. mar 2020 o 17:42 Zuzana Matkovská

ŽENEVA, BRATISLAVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne označila ochorenie Covid-19 za globálnu pandémiu.

Naposledy takto označili nákazu H1N1, ktorá bola známejšia pod názvom prasacia chrípka. V roku 2009 ochorenie usmrtilo tisícky ľudí.

„Označenie situácie ako pandémie nemení postoj WHO k hrozbe, ktorú predstavuje tento koronavírus. Nezmení sa tým to, čo WHO robí, a nemení sa to, čo by krajiny mali robiť,“ povedal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na stredajšej tlačovej konferencii.

Pomenovaním sa označuje ochorenie, ktoré má medzinárodný výskyt a vymklo sa spod kontroly. WHO sa pomenovaniu ochorenia za pandémiu bránilo niekoľko týždňov.

Názor zmenili vzhľadom na vysoký počet zasiahnutých krajín ale pre alarmujúcu "nečinnosť" niektorých štátov.

Ani tentokrát však predstavitelia WHO nechcelo spresniť, ktoré krajiny má na mysli. Vo všeobecnosti však povedali, že slabá miera testovania populácie je v súčasnej situácii veľká chyba.

„Každý deň sme vyzývali krajiny, aby podnikli urgentné a agresívne kroky. Bili sme na poplach hlasno a zreteľne,“ povedal šéf WHO.

"Nikdy predtým pandémiu nevyvolal koronavírus a nikdy predtým sa nedalo pandémii tak efektívne dostať pod kontrolu," povedal šéf organizácie.

Celosvetový počet prípadov a nakazených je podľa neho ohromný, no nehovorí celý príbeh. Odborníci sú presvedčený o tom, že skutočný počet prípadov je vyšší.

Všetky krajiny však ešte stále môžu zvrátiť smerovanie pandémie. Okrem iného musia aktívne brániť vzniku zhlukov chorých, ktoré prerastajú do komunitnej nákazy. „Niekoľko krajín preukázalo, že tento vírus možno potlačiť a kontrolovať,“ zdôraznil Ghebreyesus.

Na konferencii členovia WHO opakovane vyzývali k tomu, aby sa krajín snažili aktívne brániť šíreniu nákazy a snažili sa rozložiť výskyt prípadov viac v čase.

(zdroj: SME - Miroslav Mezei)

"Všetky krajiny musia nájsť krehkú rovnováhu medzi prevenciou, ochranou ekonomiky a ľudských práv," povedal Ghebreyesus.

Sledovanie a kontrola kontaktov nakazených pacientov patrí podľa WHO k medzi najlacnejšie a najefektívnejšie nástroje. "Pri prvých potvrdených prípadoch robte všetko pre to, aby ste zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy," zdôraznila Maria Van Kerkhoveová z WHO.

Sledovanie kontaktov nakazených je najvýhodnejšia stratégia najmä v krajinách, ktoré nemajú dostatočne financované zdravotníctvo a chýba im personál. Ľudí, ktorí mohli byť vystavení nákaze, totiž môžu hľadať aj iné zložky štátu, nie len zdravotníci.

Krajiny majú naďalej brániť vzniku nových infekcií a pripravovať svoje nemocnice a infraštruktúru sa na prudký nárast prípadov. Zodpovednou prípravou sa majú brániť pred hrozbou kolapsu zdravotníckeho systému.

Všetky štáty by mali v reakcii na vyhlásenie zmobilizovať celú populáciu. Každý jednotlivec musí vedieť, ako má brániť šíreniu nákazy.

