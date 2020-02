Vakcínu chcú o pár mesiacov. Koronavírus môžu zradiť výrastky na jeho povrchu

BRATISLAVA. Ľudia v rizikových oblastiach zatiaľ nemajú na výber. Pred novým koronavírusom sa môžu chrániť nanajvýš poctivou hygienou rúk, kvalitnou ochrannou maskou a rôznou mierou izolácie.

Účinná prevencia vo forme očkovania zatiaľ neexistuje.

Pátranie po ochrannej vakcíne sa však podstatne urýchlilo vo chvíli, keď čínski vedci zverejnili genóm nového koronavírusu. K účinnej očkovacej látke sa už priblížili najmenej tri veľké farmaceutické firmy a niekoľko výskumných tímov.

Čoraz sľubnejšie vyzerá aj liečba chorých pomocou protivírusových liekov, ktoré pôvodne potláčali iné ochorenia.

Práve laboratórium v epicentre nákazy bolo prvé, ktoré vírus úspešne izolovalo a začalo ho skúmať.

Vedci z Virologického inštitútu vo Wu-chane získali vírus z tela 49-ročnej pacientky. Príznaky ochorenia sa u nej objavili 23. decembra 2019, jej stav bol neskôr kritický.

Laboratórne testy ukázali, že vírus dokáže usmrtiť ľudské bunky v kultúrach. Vírus do buniek preniká pomocou rovnakého molekulárneho receptora, ako koronavírus spôsobujúci ochorenie SARS.

Kľúčom k funkčnej vakcíne by tak mohli byť bielkovinové hroty na povrchu vírusu. Vírus 2019-nCoV sa pomocou týchto výčnelkov dokáže prichytiť na receptory ACE-2, ktoré sú na stenách pľúcnych buniek.

Bielkovinový hrot zapadne do receptora ako kľúč do zámku. Genetická informácia vírusu potom dokáže vniknúť do pľúcnej bunky, zneužiť jej časti, aby vytvorila vlastné kópie, a napokon spôsobiť bunkovú smrť.

Očkovaciu látku preto niektoré tímy odvodzujú od látky v hrotoch vírusu. Ak dokážu vytvoriť stabilnú bielkovinu, ktorá v tele nabudí správne ochranné protilátky, zabránia tým vírusu vstúpiť do bunky.

Preteky o účinnú vakcínu

Snahy svetových vedcov o účinné očkovanie podporuje Svetová zdravotnícka organizácia aj jednotlivé štáty.

Napríklad Veľká Británia (hoci ani zďaleka nemá najvyšší počet nakazených občanov) investovala do vývoja v prepočte viac než 23 miliónov eur.

CEPI, svetová koalícia verejného a súkromného sektora pre inovácie v boji proti epidémiám, chce aj za britské peniaze vytvoriť účinnú vakcínu v bezprecedentne krátkom čase. Hotovú ju chcú mať už v prebehu šiestich až ôsmich mesiacov.

V Spojených štátoch pracujú na vakcíne minimálne štyri veľké farmaceutické firmy aj výskumníci na univerzitách. Očkovaciu látku vo vlastnej réžii vyvíjajú aj tímy v Číne a Hongkongu.

„Vakcínu sme už vyrobili, ale testovanie na zvieratách bude trvať dlho,“ povedal hongkongský odborník na infekčné ochorenia Yuen Kwok-yung pre denník South China Morning Post. Nespresnil, kedy bude dostupná pre pacientov.

Potrvá však najmenej tri mesiace, kým sa ktorúkoľvek z vyvíjaných vakcín podarí dostať do štádia, kedy môžu prebehnúť úvodné testy na ľuďoch. Aj pri bezproblémovom priebehu skúšok však nebudú dostupné skôr než budúci rok.

Vo všeobecnosti sa účinné očkovacie látky dolaďujú aj niekoľko rokov. Vzhľadom na obmedzené možnosti prevencie nákazy sa zdravotníci budú pri liečbe v najbližších týždňoch spoliehať najmä na dostupné antivirotiká.

Aké sú možnosti liečby?

Čína už medzičasom začala klinické testovanie lieku, ktorý by mohol účinkovať proti novému koronavírusu.

Antivírusová látka Remdesivir od spoločnosti Gilead Sciences bola pôvodne zacielená na infekčné ochorenia ako ebola a SARS. Klinická štúdia má preveriť, či tento liek možno bezpečne a efektívne použiť aj proti šíriacej sa infekcii 2019-nCoV.

Za čiastočný argument v prospech lieku možno považovať prípadovú štúdiu v časopise The New England Journal of Medicine, ktorá opisuje prípad 35-ročného amerického pacienta.

Po nasadení Remdesiviru uňho lekári spozorovali zmiernenie zápalu pľúc. Ide však o izolovaný prípad a nedá sa preukázať, že zdravotný stav zlepšil práve Remdesivir.

Bloomberg informuje, že plošnú účinnosť lieku otestuje zdravotnícky tím z Nemocnice čínsko-japonského priateľstva v Pekingu. Experiment bude prebiehať priamo vo Wu-chane.

Na dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii sa zúčastní 270 pacientov, ktorým vírus spôsobil zápal pľúc s miernym alebo stredne ťažkým priebehom.

Čínske regulačné orgány však majú v pláne testovať aj látky iných výrobcov. V hre je napríklad Kaletra, liek proti HIV od spoločnosti AbbVie.

Do úvahy prichádza aj možnosť, že pre úspešnú liečbu bude treba skombinovať viacero liekov súčasne.

Číňanke nakazenej novým koronavírusom sa totiž dramaticky zlepšil stav, keď ju v Thajsku liečili kombináciou antivirotík používaných pri liečbe chrípky a infekcie HIV.

