Čo ak koronavírus nezmizne? Dva scenáre spolužitia vírusu a ľudstva

Pre ľudí sú bežné štyri koronavírusy.

7. feb 2020 o 16:59 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Podľa ideálneho scenára skončí nový koronavírus rovnako ako SARS v roku 2003. Karantény, preventívne opatrenia a zákazy cestovania spomalia šírenie epidémie a bez nových obetí vírus postupne vymrie.

Pri počte viac než 30-tisíc nakazených v 28 krajinách sveta sa však zdá, že patogén s pracovným názvom 2019-nCoV tak skoro nevymizne.

Ako bude vyzerať svet, v ktorom bude nový koronavírus endemický a bude ďalej cirkulovať v populácii? Pravdepodobné sú dve možnosti.

Buď sa 2019-nCoV pridá ku štvorici koronavírusov, ktoré dnes bežne kolujú medzi ľuďmi, alebo sa bude sezónne vracať podobným spôsobom ako chrípka.

"Iba" ďalší koronavírus

Ak sa nový koronavírus skutočne stane pandémiou (mimoriadne rozsiahlou epidémiou s celosvetovým výskytom), ľudstvo s ním pravdepodobne bude musieť spolunažívať už natrvalo.

Rozšírením na široké spektrum kultúr a národov sa totiž vírus môže v populácii trvalo zakoreniť. Znamenalo by to, že 2019-nCoV by aj v budúcnosti mohol vytvárať ohniská nákazy.

Ako vážne či smrtiace by boli takéto lokálne epidémie, je otázne.