Odfotili pľúcne bunky napadnuté koronavírusom

Vírus sa šíri závratnou rýchlosťou.

18. sep 2020 o 11:02 Michaela Nagyová

Článok pokračuje pod video reklamou

Mikroskopické snímky pľúcnych buniek napadnutých koronavírusom odhaľujú, ako rýchlo sa vírus šíri po preniknutí do dýchacieho traktu.

Snímky vznikli v laboratóriu, po tom čo detská pľúcna lekárka Camille Ehre so svojimi kolegami z Univerzity v Severnej Karolíne infikovali v skúmavke bunky lemujúce pľúca vírusom SARS-CoV-2.

Po 96 hodinách pomocou mikroskopu odfotili vírusom napadnuté bunky. Zábery uverejnil medicínsky časopis New England Journal of Medicine.

Na zhruba jednom milióne ľudských buniek videli, ako vírusové čiastočky v priebehu dvoch dní zvýšili svoj počet z tisícky na desať miliónov.

Na povrchu buniek lemujúcich dýchací trakt sa nachádzajú vlasové výčnelky (nazývané aj cíliá). Ich úlohou je čistiť dýchacie cesty od hlienu a zachytených vírusových častíc a patogénov, ktoré človek vdychuje.

Práve na tento typ buniek cieli koronavírus.

Súvisiaci článok Ukázali, ako vyzerá nový koronavírus pod mikroskopom Čítajte

Pri vírusovej záťaži, akú spôsobuje Covid-19, začnú vlasové výčnelky poháňať vírusy hlbšie do pľúc, čo môže spôsobiť zápal. V opačnom prípade transportujú vírus von z tela (napríklad kýchaním či kašľaním), čo môže mať zasa za následok nakazenie iných ľudí.

"Tieto snímky dýchacích ciest plných vírusov sú silným argumentom, prečo by mali ľudia nosiť rúška, aby zamedzili prenosu SARS-CoV-2. A to bez ohľadu na to, či majú príznaky, alebo nie,” hovorí Ehrová pre časopis Science News.

Celoplošné nosenie rúšok by podľa nej mohlo pomôcť v zadržaní takejto výbušnej replikácie vírusu, ktorá by sa inak rozšírila ďalej.

DOI: 10.1056/NEJMicm2023328