Každé jedlo jej stále chutí hnusne. Mladej Slovenke koronavírus zmenil čuch aj chuť

Dominika Uhráková žije v Anglicku.

28. sep 2020 o 9:58 Renáta Zelná

Slovenka DOMINIKA UHRÁKOVÁ (25) žije päť rokov v Southamptone vo Veľkej Británii. V marci sa nakazila koronavírusom a doteraz má z nákazy dlhodobé následky.

“Cítila som priam kŕče vyrážajúce do chrbta. Bolo to, akoby ma niekto šľahal po chrbte palicou. Ešte k tomu ma veľmi pálilo v nose,” opisuje priebeh svojho ochorenia v rozhovore. Hovorí tiež, že nákaza Covidom-19 stále má doteraz vplyv na jej čuch a chuť a porovnáva prístup ľudí k nákaze v Británii a na Slovensku.

Kedy ste si uvedomili, že zrejme máte koronavírus?

Zle som sa začala cítiť v polovici marca, deň po tom, ako sme začali robiť z domu. Najskôr som cítila silnú únavu, ktorú som spočiatku pripisovala nádche či zlému spánku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ale ešte v ten istý deň večer som začala silno kašľať. Akoby som kašľala z hĺbky hrudníka. Bolo mi jasné, že by som mala v najbližšom čase zostať doma a s nikým sa nestretávať. Kašeľ u mňa trval zhruba týždeň a najhorší bol ráno a večer.

Aké príznaky ste ešte mali?

Súvisiaci článok Čo znamená vyliečiť sa z Covidu-19? Mnohí ľudia majú dlhodobé následky Čítajte

Strašné bolesti tela, ale nie ako pri chrípke, keď vás bolia kĺby či svaly. Cítila som priam kŕče vyrážajúce do chrbta. Bolo to, akoby ma niekto šľahal po chrbte palicou.

Ešte k tomu ma veľmi pálilo v nose. Musela som si naň prikladať pohár so studenou vodou, aby som tú bolesť nejako zvládla. Teplotu som nemala veľmi zvýšenú, bola niečo cez 37 stupňov.

Viete, kde ste sa mohli nakaziť?

Buď v práci (Uhráková pred obmedzením pohybu v krajine pracovala ako čašníčka v reštaurácii, deň pre obmedzeniami nastúpila do novej práce na zákaznícky servis, pozn. red.) alebo u kamaráta, ktorý tiež pracoval v reštauráciách. Príznaky mal niekoľko dní predo mnou. Zrejme sme nakazili jeden druhého.

Ako dlho po stretnutí s ním sa u vás prejavili príznaky?

Príznaky som začala mať asi desať dní po tom, ako som bola s kamarátom. Dovtedy som sa cítila na sto percent zdravo, aj keď predpokladám, že vírus som už roznášala.

Po spozorovaní príznakov ste zrejme išli hneď na test.

“ Pár dní po tom, ako mi začalo byť lepšie, som si všimla, že som stratila čuch a chuť. „

Chcela som, ale v marci v Anglicku testovali iba tých, čo mali zlý priebeh a museli ísť do nemocnice. Ostatní nakazení vtedy vypĺňali iba formulár. Na jeho základe mi bolo povedané, že v žiadnom prípade nemám chodiť von a mám sa štrnásť dní izolovať. Ak by sa mi príznaky zhoršili, mala som zavolať na priložené číslo.

A zhoršili sa vám?

Nie, celú chorobu som zvládla viac-menej tým, že som ju vyležala.

Nákazu teda nemáte potvrdenú testom?

V júli som letela na Slovensko a musela som podstúpiť test na koronavírus, ktorý vyšiel negatívne. Zároveň som si dala urobiť test na protilátky. Ten potvrdil, že ich v tele mám. A keďže som bola chorá iba v marci, vychádza to tak, že vtedy som mala Covid.

Niektorí ľudia, ktorí hovorili verejne o nákaze, tvrdili, že boli takí unavení, až nezvládli prejsť z kuchyne do obývačky. Vy ste zvládali robiť bežné činnosti?

Aj počas nákazy som stále pracovala z domu, nevzala som si voľno ani na pár dní. Nebolo to tak, že by som sa zadýchala už pri ceste na záchod, ale radšej som celý čas ležala.

Ako dlho trvalo, kým ste sa uzdravili od prvého náznaku symptómov?

Zhruba týždeň. Pár dní po tom, ako mi začalo byť lepšie, som si však všimla, že som stratila čuch a chuť.

Úplne?

Súvisiaci článok Necítili ani plnú plienku. Dočasná strata čuchu môže značiť nákazu koronavírusom Čítajte

Nemala som žiadny čuch a z chutí som cítila iba tie základné zhruba dva a pol mesiaca. Potom to prešlo do stavu, že mi všetko chutí a vonia inak, ako by malo. To trvá doteraz.

Takže ste šesť mesiacov necítili reálnu vôňu a chuť?

Voda už našťastie chutí tak, ako má. Ale väčšina vecí mi doteraz strašne smrdí. Najviac mäso a akékoľvek teplé jedlo. Keď priateľ varí, musím ísť do druhej izby, pretože ten zápach neviem vydržať.

Sem-tam už začínam cítiť závany toho, čo je okolo mňa. Napríklad som nedávno zacítila vôňu jahôd, ale o pár minút to zase pominulo. Občas cítim deodorant, ale paradoxne mi strašne smrdí.

Kedy presne ste si uvedomili, že sa vám zmysly zmenili?

Spravila som si vodu so sirupom. Keď som sa z nej napila, myslela som si, že sirup je skazený. Chutil totiž zhnito. Potom som si začala všímať, že mi úplne všetko chutí ako zhnité vrátane čistej vody.