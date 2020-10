Jeden víkend, všetci nakazení. Každý deň cítim vinu za smrť svokra

Od mŕtvice ho delili minúty.

15. okt 2020 o 14:33 Washington Post

Popierajúc závažnosť pandémie sa Tony Green rozhodol usporiadať stretnutie pre svoju rodinu. Krátko na to mal on a ďalších päť pozvaných pozitívny test na koronavírus. (Zdroj: Allison V. Smith pre Washington Post)

Príbeh Tonyho Greena prerozprával novinár Eli Saslow.

Pôvodne vyšiel na webe Washington Post.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď ochorel prezident Donald Trump, na chvíľu sa mi vrátil pocit z toho, ako som sa prvýkrát prebral v nemocnici. Viem, aké je to, keď vás poníži tento vírus.

Súvisiaci článok Každé jedlo jej stále chutí hnusne. Mladej Slovenke koronavírus zmenil čuch aj chuť Čítajte

Predtým som si myslel, že pandémia je iba podvod. Že je to nafúknutý mediálny hoax. Robil som si srandu z ľudí, ktorí nosili rúško.

Všetko ma to dohnalo a musel som si priznať svoju chybu. Takže, ak ma chcete nenávidieť alebo viniť, pokojne choďte do toho. Robím to tiež.

Tá oslava bol môj nápad. A práve preto ma to tak mrzí. Nuž, vlastne to nebola ani oslava, skôr stretnutie. Bolo nás len šesť, dobre? Moji rodičia, môj partner a rodičia môjho partnera. Mesiace sme boli zavretí doma v Texase a guvernér práve ohlásil, že malé stretnutia sú zrejme v poriadku. Sme si v rodine veľmi blízki a nevideli sme sa už večnosť. Bolo konečne leto. Pomyslel som si: Najhoršie je za nami. Doparoma, posuňme sa už ďalej. Čoho sa tak bojíme?

Kto to priniesol do domu?

Nie všetci z mojej rodiny majú rovnaké presvedčenie ako ja, ale tlačil som na nich. Nikdy som sa za svoje názory nehanbil. Som gay a konzervatívec, takže som zvyknutý kráčať proti prúdu. Médiám som prestal veriť ako zdroju informácií, keď začali ísť v roku 2016 silno proti Trumpovi. Zrušil som si káblovku. Všetko to boli iba názory, takže som si radšej vytváral svoj vlastný. Trošku pravdy nájdem tu, trošku tam, potom to dám dokopy a uvidím, čo z toho vyjde.

Súvisiaci článok Chrípka či Covid-19? Aké sú rozdiely a podobnosti nákaz Čítajte

V mojom osobnom okruhu mám zhruba štyritisíc ľudí a ani jeden z nich neochorel. Ani jeden. Začnete počúvať vtipy o tom, ako človek s padákom skočí z lietadla a zomrie na Covid-19. Pomyslíte si: Niečo tu nesedí. Začnete odmietať a popierať.

"No tak, už stačilo. Stretnime sa a konečne si užívajme život," povedal som svojej rodine.

Všetci prišli cez víkend. Dohodli sme sa, že si nebudeme od seba držať odstup alebo sa tým zbytočne stresovať. Mamu som nevidel niekoľko mesiacov, to ju mám akože stretnúť a neobjať? Ale no tak! Máme dvojposchodový dom, takže bolo miesto pre každého. Každý prišiel dobrovoľne. Zdalo sa nám, že to potrebujeme.