Imunita voči Covidu je nejasná. Na protilátky sa spoliehať nedá

Covid-19 zamiešava karty medzi vedcami.

28. okt 2020 o 14:42 Michaela Nagyová

Spoliehať sa na to, že vás budú protilátky na Covid-19 chrániť, sa neodporúča. (Zdroj: TASR/AP)

Ako dlho zostávajú protilátky v tele ľudí, ktorí sa vyliečili z Covidu-19, stále nie je jasné. Ide o dôležitú informáciu, ktorá je kľúčová nielen pre toto obdobie, ale aj pre nadchádzajúci rok, keď by mala na trh prísť prvá vakcína. Ak by očkovanie proti novému koronavírusu nevedelo vyvolať potrebnú imunitnú odpoveď, nemuselo by byť účinné.

Dve z nedávnych štúdií skúmali protilátky v telách pacientov nakazených Covidom a došli k veľmi rozdielnym výsledkom.

Kým jedna tvrdí, že vyliečení pacienti majú aktívne protilátky najmenej päť mesiacov, druhá tvrdí, že protilátky výrazne miznú už počas prvých mesiacov od nákazy.

Prvá vyšla v časopise Immunity. Druhú zatiaľ nevydalo žiadne vedecké periodikum.

Americký výskum

Protilátky na Covid-19 sa u človeka tvoria po tom, čo jeho organizmus bojuje s infekciou. To, či ho vedia následne protilátky efektívne brániť pred opätovnou nákazou, sa doposiaľ nepodarilo potvrdiť. Rovnako nie je isté ani to, ako dlho sa protilátky v tele udržia.