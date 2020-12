Ako sa bezpečne stretnúť s rodinou na Vianoce? Dodržte tieto zásady

Izolujte sa.

1. dec 2020 o 18:14 (aktualizované 10. dec 2020 o 10:09) Michaela Nagyová

Článok pokračuje pod video reklamou

Protikoronové opatrenia sa sprísňujú a do istej miery ovplyvnia aj sviatky. Hygienici a vláda neobmedzili cestovanie ani vychádzanie, spoliehajú sa na to, že ľudia budú zodpovední.

Súvisiaci článok Vianoce 2020: Ako sa pripraviť na sviatky Čítajte

Pri stretnutiach so širšou rodinou to bude náročná úloha. Neexistuje žiaden spôsob vianočných osláv, ktorý by znamenal nulové riziko, povedala šéfka epidemiologického oddelenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Maria Van Kerkhoveová.

Najbezpečnejšou taktikou, ako stráviť tohtoročné sviatky, je vyhnúť sa stretnutiam mimo jednej domácnosti.

Ak sa predsa len rozhodnete ísť na sviatky za blízkymi, riziko možného prenosu nákazy môžete znížiť, ak budete dodržiavať týchto desať zásad:

1. Izolujte sa

Ak sa chystáte navštíviť na sviatky rodinu, mali by ste sa v najlepšom prípade dva týždne predtým izolovať od ľudí, ktorí nie sú súčasťou vašej domácnosti.

Ak máte tú možnosť, pracujte z domu.