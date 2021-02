Sputnik V je účinný na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné výsledky

Štúdiu publikoval časopis Lancet.

2. feb 2021 o 13:31 Michaela Nagyová

Článok pokračuje pod video reklamou

Ruský Sputnik V je naozaj bezpečný a proti covidu funguje. Ukazujú to predbežné výsledky z tretej fázy testovania, ktoré zverejnili v prestížnom medicínskom časopise Lancet.

Súvisiaci článok Ako funguje oxfordská vakcína ? Čítajte

Na prvú ruskú vakcínu sa zniesla spŕška kritiky po tom, čo bola predčasne schválená a začalo sa ňou vo veľkom očkovať aj bez dostatočného klinického overenia.

No nové výsledky sú "jasné a preukazujú vedecký princíp očkovania. Znamená to, že do boja za zníženie výskytu covid-19 sa teraz môže zapojiť ďalšia vakcína," hodnotia závery štúdie v sprievodnom komentári pre Lancet Polly Royová z Londýnskej školy pre hygienu a tropickú medicínu a Ian Jones z univerzity v Readingu. Na ruskom výskume sa nepodieľali.

Sputnik V je podľa predbežných výsledkov vysoko účinný dokonca aj u seniorov a pre zaočkované osoby nepredstavuje žiadne riziko.

Viac ako 91-percentná účinnosť

Predbežné dáta z tretej fázy testovania preukázali, že vakcína Sputnik V, známa aj pod oficiálnym názvom Gam-COVID-Vac, je účinná proti symptomatickému covidu na 91,6 percenta.

Výskum prebiehal na vzorke viac než 20-tisíc dobrovoľníkov, z ktorých štvrtina dostala placebo a zvyšok zaočkovali reálnou vakcínou.