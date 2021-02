Ako predĺžiť účinnosť respirátora? Na mikrovlnku sa radšej nespoliehajte

Respirátor musí priliehať k tvári.

16. feb 2021 o 17:23 Michaela Nagyová

Respirátor by ste mali pravidelne vymieňať. (Zdroj: TASR/AP)

Článok pokračuje pod video reklamou

Horské slnko, UV lampy, etanol, mikrovlnná rúra - na internete kolujú rozličné informácie o tom, akým spôsobom by sa dala predĺžiť životnosť respirátorov.

Univerzálne riešenie, ktoré by fungovalo pri všetkých typoch respirátorov, neexistuje.

Je možné životnosť respirátora predĺžiť?

Súvisiaci článok Dve rúška môžu zvýšiť ochranu pred covidom. Ako ich vrstviť? Čítajte

Už pri výbere respirátora by ste si mali preveriť, čo o ňom uvádza jeho výrobca.

Jednorazové respirátory môžete nosiť maximálne osem hodín.

Súčasťou respirátorov na opakované použitie by mal byť príbalový leták. Ten vám bližšie napovie, aký spôsobom môžete tieto respirátory dezinfikovať tak, aby boli bezpečné aj pri ďalšom nosení.

"Respirátory, ktoré môžu byť znovu použiteľné, musia byť vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Preto pri dezinfekcii alebo čistení respirátora treba vždy postupovať v súlade s návodom na použitie, ktorý je k výrobku priložený," potvrdzuje Bernadeta Čuchranová z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.

"Iný spôsob ošetrovania ako odporúčaný výrobcom by mohol respirátor znehodnotiť."

Ak to teda výrobca neudáva priamo v opise výrobku, nemali by ste oba typy respirátorov dezinfikovať pomocou germicídnych žiaričov, horského slnka či etanolových roztokov. Mohli by ste ho tak poškodiť a znížiť jeho účinnosť.