Musíte sa očkovať dvakrát? Oneskorenie druhej dávky môže mať riziká

Ktorá stratégia je tá správna?

26. feb 2021 o 17:27 Michaela Nagyová

Očkovanie u väčšiny vakcín proti covidu-19 prebieha v dvoch fázach.

Niektoré krajiny však s podávaním druhej dávky experimentujú. Má oneskorenie alebo vynechanie preočkovania výhody alebo riziká?

Väčšie rozostupy medzi dvoma dávkami

Kým prvá dávka vakcíny trénuje imunitný systém človeka tak, aby vedel rozpoznať a napadnúť koronavírus, druhá dávka má za úlohu upevniť čiastočne vytvorenú imunologickú pamäť. Zvyšuje hladinu protilátok, ktoré napokon dokážu poskytnúť zaočkovanému ešte lepšiu ochranu.

Doterajšie zistenia naznačujú, že všetky schválené vakcíny dokážu človeka už po prvom zaočkovaní ochrániť pred ťažkým priebehom covidu.

Na to, aby bol človek dostatočne chránený, musí podstúpiť očkovanie oboma dávkami. Potvrdili to klinické štúdie, ktoré preverovali účinnosť jednotlivých schválených vakcín.

V ideálnom prípade by preočkovanie malo prebehnúť s odstupom troch až štyroch týždňov, najneskôr by sa však malo stihnúť do 42. dňa.

Problémy s nedostatočnou dodávkou vakcín, ako aj snaha o čo najrýchlejšie zastavenie pandémie, inšpirovala niektoré z krajín vyskúšať inú taktiku.

Napríklad Veľká Británia sa zatiaľ snaží poskytnúť čo najväčšiemu počtu obyvateľov prvú dávku oxfordskej vakcíny i vakcíny od Pfizer-BioNTech.