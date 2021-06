Kombinácia vakcín AstraZeneca a Pfizer poskytuje lepšiu imunitu ako dve dávky Astry

Ak by sa AstraZeneca brala ako prvá dávka, sú výsledky ešte lepšie.

29. jún 2021 o 7:23 TASR

LONDÝN. Najnovšie výskumy naznačujú, že kombináciou dávky vakcíny AstraZeneca s očkovacou látkou Pfizer sa vytvára silná imunitná odpoveď proti koronavírusu SARS-CoV-2.

Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

Súvisiaci článok Kombinovanie vakcín proti covidu môže byť efektívne. U nás sa zatiaľ neplánuje Čítajte

Vedci Oxfordskej univerzity v rámci štúdie Com-COV skúmali možnosť podať človeku dve dávky vakcíny od rôznych výrobcov. Tieto vakcíny boli podané s odstupom štyroch týždňov.

V štúdii sa píše, že očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech a následné podanie druhej dávky vakcíny Oxford/AstraZeneca - alebo aj v opačnom poradí - indukuje vysoké koncentrácie protilátok.

Tieto zistenia by mohli umožniť flexibilitu očkovania v Británii aj v očkovacích kampaniach v iných štátoch, lebo ľudia by sa mohli dať zaočkovať akoukoľvek dostupnou vakcínou, a nielen čakať na podanie vakcíny rovnakej ako ich prvá dávka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Lepšie výsledky ako dve dávky AstraZenecy

Profesor Matthew Snape, docent pediatrie a vakcinológie na Oxfordskej univerzite a hlavný riešiteľ štúdie, uviedol, že "štúdia Com-COV hodnotila kombináciu vakcín Oxford a Pfizer, aby sa zistilo, do akej miery sa tieto vakcíny môžu zamieňať, čo by v Británii i inde vo svete potenciálne umožnilo flexibilitu pri očkovaní".

Z výsledkov podľa Snapea vyplýva, že keď sa kombinácie vakcín podávajú v štvortýždňovom intervale, indukujú imunitnú reakciu, ktorá "je nad stanovenou prahovou hodnotou podľa štandardného očkovacieho plánu Oxford/AstraZeneca".

Riešitelia štúdie tiež dospeli k záveru, že podanie vakcín Pfizer a AstraZeneca v akomkoľvek poradí prináša lepšie výsledky ako dve dávky očkovacej látky od AstraZenecy. Ak by sa však vakcína od AstraZenecy brala ako prvá dávka a nie ako druhá dávka, prinieslo by to ešte lepšie výsledky.

Budú testovať aj 12-týždňový interval

Súvisiaci článok Konzílium pripúšťa mix vakcín. Lengvarský zatiaľ zmeny neplánuje Čítajte

Dve dávky Pfizeru priniesli najlepšie výsledky na úroveň protilátok - proteínov, ktoré pomáhajú neutralizovať vírusy pri vstupe do tela.

Prvá dávka vakcíny AstraZeneca nasledovaná dávkou Pfizeru priniesla zasa najlepšie výsledky, pokiaľ ide o T lymfocyty - typ bielych krviniek, ktoré napádajú cudzie látky v tele vrátane vírusov.

Autori štúdie zdôraznili, že ich doterajšie výsledky sú založené na štvortýždňovom intervale medzi prvou a druhou dávkou vakcíny. Ďalšie výsledky - s použitím 12-týždňového intervalu - budú k dispozícii v júli.

Iné štúdie už dávnejšie preukázali, že vakcína AstraZeneca mala vyššiu účinnosť, ak sa jej druhá dávka podala 8 až 12 týždňov po prvej.