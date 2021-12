Musíme pre omikron aktualizovať vakcíny? Ako dlho bude trvať vyrobiť nové (otázky a odpovede)

Mutácia z južnej Afriky prináša mnoho otázok.

Nový variant koronavírusu, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pomenovala omikron, priniesol mnoho problémov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyniká tým, že obsahuje viac ako tridsať zmien v spike proteíne vírusu SARS-CoV-2. Úlohou proteínu je rozpoznať hostiteľské bunky a je hlavným cieľom pri imunitnej reakcii tela.

Vedcov znepokojuje pravdepodobná vyššia infekčnosť vírusu a početné mutácie na spike proteíne naznačujú, že potrebná môže byť aj aktualizácia vakcín.

Nie je to prvýkrát, čo vedci uvažujú o tomto kroku.

“Predchádzajúci variant B.1.351 (beta variant, pozn. red.), ktorý sa objavil v októbri 2020, bol dostatočne odolný proti súčasným vakcínam na to, aby prebehla ich aktualizácia. Výrobcovia rýchlo zareagovali na potenciálnu hrozbu a vyvinuli aktualizovanú mRNA vakcínu, ktorá zodpovedala tomuto variantu. Vykonali aj klinické testy. Našťastie sa variant nestal dominantným. Ak by sa ta však stalo, výrobcovia boli pripravení uviesť na trh aktualizovanú vakcínu,” píše na portáli The Conversation profesorka Deborah Fuller z Washigtonskej univerzity.

Budeme teda potrebovať nové vakcíny? A ako proces aktualizácie vakcíny vyzerá? Prečítajte si odpovede na tieto a podobné otázky.

1. Musíme pre omikron aktualizovať vakcíny?