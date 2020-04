Začína klinická megaskúška. Globálny test preverí štyri liečby Covid-19

BRATISLAVA. Približne 15 percent pacientov s Covid-19 zažíva ťažký priebeh ochorenia. Potrebujú liečbu, ktorá by potlačila nebezpečné prejavy infekcie a zároveň by skrátila pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Efektívny liek by podstatne zmiernil nápor, ktorému čelia zdravotné systémy v krajinách s vysokým počtom chorých obyvateľov.

Hľadanie účinného lieku je čoraz naliehavejšie aj preto, že sa štáty nemôžu spoliehať na formovanie kolektívnej imunity. Zatiaľ totiž stále nie je jasné, či človek prekonaním infekcie skutočne získa dlhodobú odolnosť a ochorenie už u neho opätovne neprepukne.

Návrh, vývoj, úspešné testovanie a veľkovýroba nového lieku však zvyčajne trvá okolo 12 rokov.

Vzhľadom na pandémiu Covid-19 preto vedci hľadajú cesty, ako sa dá tento časový rámec zásadne skresať a pritom stále garantovať, že je liek bezpečný a účinný.

Práve preto sa rozbehli veľké klinické skúšky takých liekov, ktoré už prešli prinajmenšom úvodnými bezpečnostnými kontrolami a hoci boli pôvodne určené na boj s iným ochorením, mohli by účinkovať aj na nový koronavírus. Do úvahy pripadajú aj také látky, ktoré fungovali na zvieratách a boli zamerané na predošlé smrtiace koronavírusy, SARS a MERS.

To, či je testovaný liek účinný, však možno objektívne zhodnotiť iba na základe dostatočne robustného a kvalitného súboru dát.

Začalo globálne megaskúšanie

Riešením má byť veľké globálne testovanie, ktoré predstavila Svetová zdravotnícka organizácia. Ak bude úspešná, mala by skrátiť obvyklé trvanie klinických skúšok až o 80 percent.

12 rokov je približný čas, za ktorý sa navrhnutá látka môže stať dostupným liekom.

Štúdia má názov SOLIDARITY (v preklade súdržnosť) a je pomerne unikátna. Predstavuje model, ako koordinovane zozbierať potrebné informácie aj napriek napriek pretrvávajúcej kríze.

K 21. aprílu sa už do klinického skúšania zapojilo viac než sto krajín.

Štúdia je nastavená najjednoduchšie, ako sa len dalo, a lekárov nezaťaží zbytočnou byrokraciou. Cieľom je, aby sa dokázali zapojiť aj tí lekári a nemocnice, ktoré čelia extrémne veľkému náporu chorých.

Celý postup vyzerá nasledovne:

Dospelý pacient s Covid-19 v nemocnici podpíše prehlásenie, že chce byť súčasťou štúdie a že rozumie možným rizikám, ktoré z rozhodnutia vyplývajú.

Lekári musia u každého pacienta skontrolovať, či pre neho nie je niektorá z testovaných liečob vyslovene nevhodná pre možné kontraindikácie.

Lekár v elektronickom formulári vyplní stručné identifikačné údaje a iné ochorenia, ktorými trpí.

Počítač pacienta náhodne priradí k jednej z testovaných možností. Pacient ani lekár výber nemôžu ovplyvniť. Softvér mu môže a nemusí priradiť jednu z testovaných liečob.

Anonymizované údaje sa budú zbierať iba v dvoch momentoch, pri prijatí pacienta a pri jeho prepustení či úmrtí. Zahŕňajú informácie o tom, ktorý liek dostal a ako dlho ho užíval, či a ako dlho si jeho stav vyžadoval intenzívnu starostlivosť alebo pľúcnu ventiláciu, kedy bol prepustený, respektíve kedy v nemocnici zomrel a aké boli príčiny úmrtia.

Celý proces bude priebežne sledovať a vyhodnocovať nezávislá komisia expertov.

Nemocnica či zdravotnícke zariadenie sa môže zapojiť aj do dodatočných meraní, vyšetrení či rozborov. Tie slúžia už ako cenná nadstavba štúdie, no nie sú povinnou súčasťou klinického skúšania.

Skúšajú štyri hlavné liečby

Globálne testovanie SOLIDARITY sa zameriava na štyri látky, ktoré sa javia byť najperspektívnejšie na základe laboratórnych testov, pokusov na zvieratách, alebo mali dobré výsledky v malých klinických štúdiách.

Patria medzi ne

remdesivir

chlorochín a hydroxychlorochín

kombinácia lopinavir/ritonavir

kombinácia ritonavir/lopinavir spolu s interferónmi beta-1a.

Štúdia sa v prípade potreby môže priebežne pozmeniť a na zoznam skúšaných liekov môže pribudnúť aj ďalšia položka. WHO tiež môže na základe predbežných výsledkov vyškrtnúť liek, ktorý bude mať zjavne nepriaznivé účinky.

Remdesivir

Remdesivir vytvorila spoločnosť Gilead Sciences pôvodne na liečbu eboly a jej podobným vírusom. Jeho úlohu je zabrániť množeniu patogénu, ktorý vnikol do tela. Pri skúškach, ktoré prebiehali počas vlaňajšej epidémie eboly v Demokratickej republike Kongo, však remdesivir nemal žiadny efekt.

Po tom, čo sa začala vo svete šíriť nákaza Covid-19, si však vedci uvedomili, že liek cieli na taký vírusový enzým, ktorý majú aj vírusy vrátane SARS a MERS.

Prípadové štúdie o jednotlivých pacientoch (1, 2), ktorých stav sa podstatne zlepšil práve podaním remdesiviru, naštartovali päť väčších klinických skúšok.

Na oficiálne výsledky si ešte bude treba počkať, no medicínsky web STAT medzičasom zverejnil aspoň prvé predbežné výsledky. Testovanie u 113 pacientov univerzitnej nemocnice v Chicagu dáva dôvod na opatrný optimizmus.

Vo všeobecnosti možno povedať, že pacienti na liečbu reagovali, klesla im horúčka a zmiernili sa prejavy ochorenia na dýchacom systéme. Dĺžka hospitalizácie sa podstatne skrátila a takmer všetkých mohli z nemocnice prepustiť už po necelom týždni.

Séria priaznivých správ sa prerušila až vo štvrtok keď WHO nedopatrením zverejnila pracovnú verziu klinickej randomizovanej štúdie z Číny. V nej remdesivir nemal pre pacientov s pokročilým ochorením žiadne priaznivé účinky a neskrátil ani čas ich liečby.

Treba ale podotknúť, že štúdia ešte neprešla procesom peer review a musela sa skončiť predčasne, pretože do nej nedokázali naberať dostatok pacientov s Covid-19. Skoré prerušenie testovania teda mohlo ovplyvniť výsledky.

Remdesivir sa podáva vnútrožilovo a vzhľadom na princíp, akým liek funguje, by mohol byť najúčinnejší v úplných začiatkoch ochorenia. Výhodou je, že by nemal byť toxický ani pri vyšších dávkach.

Avšak vzhľadom na pomerne vysokú cenu a celosvetový dopyt, ktorý vysoko prevyšuje ponuku, je málo pravdepodobné, že by remdesivir mohol preventívne dostať každý s príznakmi Covid-19. Väčšina pacientov ho totiž nepotrebuje a liek by mohol chýbať práve tam, kde by zachránil životy.

Aj napriek všetkým priaznivým správam, ktoré sa dosiaľ objavili v súvislosti s remdesivirom, však stále nemožno definitívne tvrdiť, že práve tento liek predstavuje efektívny a bezpečný spôsob ako liečiť pacientov s Covid-19. Ukáže to až analýza dostatočne veľkého množstva kavalitných dát z randomizovaných štúdií.

Chlorochín a hydroxychlorochín

Chlorochín a hydroxychlorochín sú desaťročia staré lieky proti malárii, ktoré (do značnej miery neopodstatnene) spropagoval počas svojich tlačových konferencií prezident spojených štátov Donald Trump.

WHO chcela pôvodne tieto lieky zo štúdie SOLIDARITY úplne vynechať, no jej predstavitelia rozhodnutie prehodnotili na stretnutí 13. marca, ktoré prebehlo v Ženeve.

O lieky sa totiž začalo zaujímať nezanedbateľné množstvo štátov aj napriek tomu, že dôkazov o ich účinnosti na liečbu Covid-19 je minimum. Zhoršila sa tým dostupnosť liekov pre pacientov s maláriou alebo reumatoidnou artritídou, u ktorých lieky preukázateľne účinkujú.

WHO sa preto rozhodlo zozbierať také množstvo údajov, na základe ktorého by sa dalo spoľahlivo potvrdiť či vyvrátiť domnienky o účinkoch týchto liekov na Covid-19.

Chlorochín a hydroxychlorochín účinkujú tak, že znižujú kyslosť v endozómoch. Tieto časti bunky slúžia na spracovanie materiálu, ktorý prenikol do bunky z vonkajšieho prostredia. Niektoré vírusy túto štruktúru zneužívajú na to, aby prenikli do bunky. Kyslé prostredie totiž núti mnohé receptory k tomu, aby uvoľnili svoj náklad.

Háčik je v tom, že vírus SARS-CoV-2 vniká do bunky odlišnou cestou - pomocou svojich bielkovinových hrotov sa prichytáva o receptory ACE2 na povrchu bunky.

Laboratórne pokusy na bunkových kultúrach napriek tomu naznačujú, že chlorochín a hydroxychlorochín môžu vplývať na nový koronavírus. Deje sa tak však iba pri vysokých dávkach, ktoré by mohli mať na telo vážne toxické účinky.

Pozitívne účinky liekov opísali čínski výskumníci v liste pre BioScience Trends. Už v titulku hovorili o prelomovej liečbe, no svoje tvrdenia o účinkoch, ktoré pozorovali na stovke pacientov, nepodložili zverejnením podrobnejších údajov.

WHO sa nedokáže dostať ani k údajom z ďalších dvadsiatich čínskych štúdií, ktoré mali lieky testovať u pacientov s Covid-19.

K dispozícii sú aspoň výsledky menšieho francúzskeho testovania. Tamojší výskumníci u 20 pacientov pozorovali, že lieky významne znížili objem vírusových čiastočiek vo výteroch z nosa. Štúdia v tejto podobe však nedokazuje efektivitu liečby.

Riadne skúšky z amerických nemocníc už hovoria priamo v neprospech liekov. Pacienti zomierali vo väčšej miere, než tí, ktorí nepodstúpili experimentálnu liečbu hydroxychlorochínom.

Americkí odborníci na intenzívnu medicínu dokonca vo svojich najnovších odporúčaniach pre nedostatok dôkazov radšej chlorochín a hydroxychlorochín u kritických pacientov nateraz neodporúčajú.

Liek má riziká aj preto, že môže predstavovať neprimeranú záťaž pre pacientov s ochoreniami srdca. Práve táto skupiny pacientov však patrí medzi tých, ktorých stav sa v dôsledku Covid-19 zvykne komplikovať a teda vyžadujú liečbu.

Kombinácia liekov ritonavir/lopinavir

Ide o spojenie liekov, ktoré boli začiatkom milénia schválené na liečbu infekcie HIV.

Zatiaľ čo lopinavir zablokuje enzým, ktorý vírus HIV využíva na tvorbu svojich nových čiastočiek v tele, ritonavir bráni prirýchlemu štiepeniu prvého lieku a predlžuje tým jeho účinky.

Kombinácia dvojice liekov podľa všetkého môže brániť množeniu nie len v prípade HIV, ale aj iných vírusových patogénov, vrátane koronavírusov. Zatiaľ čo u malých primátov sa pomocou liekov podarilo liečiť MERS, testy u ľudských pacientov so SARS a MERS už neboli také jednoznačné.

Povzbudivé neboli ani úvodné experimenty s Covid-19. Lekári vo Wu-Cane porovnávali účinky štandardnej symptomatickej liečby a symptomatickej liečby doplnenej o dve tabletky kombinovaného lieku denne.

Na vzorke dvesto pacientov však nespozorovali žiaden významný rozdiel. Autori štúdie ale pripúšťajú, že pacienti dostali lieky v čase, keď už boli vážne chorí, a ak by sa podarilo včas zabrániť množeniu vírusov, možno by výsledky mohli byť priaznivejšie.

Vo všeobecnosti je táto kombinácia liekov bezpečná, no môže interagovať s inými liekmi a u vážne chorých pacientov môže viesť k vážnemu poškodeniu pečene.

Kombinácia spolu s interferónmi beta-1a dopĺňa už spomínanú liečbu o molekulu, ktorá sa v tele podieľa na regulovaní zápalov. Práve prehnané zápalové reakcie sa javia byť zdrojom vážnych komplikácií, ktoré sprevádzajú ochorenie Covid-19.

U vážne chorých pacientov však neskoro podaná molekula môže mať aj nebezpečné vedľajšie účinky a môže zhoršovať poškodenie tkanív.

Dôsledný a dostatočne robustný výskum počas pandémie je pre celý vedecký svet obrovskou výzvou. Koordinovaná snaha stoviek nemocníc môže prispieť k tomu, aby bola debata o liečbe vecná a vychádzala z dôveryhodných informácií a to čo v najkratšom možnom čase.

