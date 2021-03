Očkovanie proti covidu je bezpečné aj pre tehotné, naznačuje štúdia

Matky aj deti mali množstvo protilátok.

31. mar 2021 o 16:32 Michaela Nagyová

Článok pokračuje pod video reklamou

Očkovanie mRNA vakcínami proti covidu je zrejme účinné a bezpečné aj u tehotných a dojčiacich žien.

Súvisiaci článok Opäť sa šírila dezinformácia o vplyve rúška na tehotenstvo Čítajte

Okrem toho, že si sami vybudovali silnú imunitu proti ochoreniu, ochranné protilátky preniesli aj na svoje deti.

Vyplýva to z malého výskumu, ktorý nedávno uverejnil online časopis American Journal of Obstetrics and Gynecology.

V súčasnosti neexistujú jasné regulácie, ktoré by očkovanie tehotných a dojčiacich žien proti novému koronavírusu povoľovali či zakazovali.

Imunitu preniesli aj na deti

Tehotné a dojčiace ženy neboli súčasťou prvotného klinického testovania ani jednej z dostupných vakcín proti novému koronavírus.

Aj preto Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ očkovanie tehotných neodporúča. Výnimkou sú zdravotnícke pracovníčky a pacientky so zdravotnými problémami, ktoré majú vyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia. Aj tie by sa mali o očkovaní vopred poradiť s ošetrujúcim lekárom.