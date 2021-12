Jej malý syn prekonal covid: tri dni sa nehýbal, následky má stále

V tretej vlne výrazne stúpajú počty nakazených detí. Hlavným dôvodom je podľa pediatrov to, že ide o imunitne slabo chránenú časť obyvateľstva. Deti sú veľmi priateľské, hrajú sa s kamarátmi a často nedodržujú hygienické pravidlá.

Covid-19 zvládajú pomerne dobre. Do nemocnice ide približne jedno zo sto detí a z nich zhruba dvadsať percent potrebuje kyslík či meranie vitálnych funkcií.

U niektorých však lekári opísali špeciálnu komplikáciu, ktorá môže vznikať s odstupom niekoľkých týždňov po akútnej fáze covidu. Označuje sa ako PIMS, čo je skratka pre pediatrický zápalový multisystémový syndróm.

Lekári hovoria, že ak sa u dieťaťa objaví, je extrémne dôležité začať liečbu čo najskôr, pretože hrozí poškodenie koronárnych tepien a srdca.

S komplikovaným priebehom covidu sa popasoval aj štvorročný Jakub. Mal také silné záchvaty kašľa, že sa vždy povracal. Osem týždňov po prekonaní sa u neho prejavil PIMS a následne mal torticollis, jednostranné stuhnutie šije.

"Bola to jedna z najhorších nocí, aké som zažila. Naložila som ho do auta, plakal celú cestu, pretože ho bolel každý pohyb. V nemocnici sme vyfasovali špeciálny golier, skončili sme na infúziách, na silných liekoch proti bolesti a zápalu a na jednotlivé vyšetrenia som ho tlačila na vozíčku. Nehýbal sa tri dni. Len ležal s hlavou otočenou doprava," hovorí pre SME Jakubova mama DARINA MIKOLÁŠOVÁ.

Čo sa v rozhovore dozviete Ako Darina Mikolášová prišla na to, že jej syn má covid

Aké príznaky ochorenia mal štvorročný Jakub

Kedy sa u Jakuba objavil postcovidový syndróm a ako sa prejavil

Ako vyzerá Jakubov deň v kúpeľoch, kde sa liečia deti, ktoré majú postcovidový syndróm

Ako celú situáciu Darina Mikolášová zvládala

Či dá svojho syna zaočkovať proti covidu-19, keď to bude možné

Na instagrame ste písali, že ste so synom prekonali covid, písané v materinskom pluráli. Takže vy ste neboli nakazená, ale váš syn áno. Ste zaočkovaná?

Dala som sa zaočkovať hneď, ako to bolo možné. Pracujem v rádiu, aj vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa denne stretávam s množstvom ľudí. Nemôžem ohroziť svojho syna.

Mám dve dávky Astra Zenecy a tento týždeň som mala ísť na tretie očkovanie. Premýšľala som, že pôjdem do Popradu, trochu sa však obávam, ako to budem znášať, keď sme v kúpeľoch s Kubkom sami dvaja.

Predsa len, keď prídu teploty alebo iné vedľajšie účinky vakcíny, nemal by s ním kto chodiť na procedúry. Po návrate domov sa však určite zaočkovať dám.

Prečo ste sa dali zaočkovať?

Keď prišla prvá vlna covidu-19, mala som neskutočný strach z toho, čo bude, keď sa nakazím ja. Som totiž single mama a z tejto situácie som mala naozaj veľké úzkosti. Až také, že som v noci nevedela spávať a cyklila som sa vo svojich myšlienkach.

Nevedela som si predstaviť, kto by sa o Kubka postaral, keby som skončila napríklad na pľúcnej ventilácii. Jasné, máme príbuzných, ale my sme k sebe s Kubkom merali takú dlhú cestu, keďže je osvojený, že si neviem predstaviť, že by som tu preňho zrazu nebola. Viem, že tento strach majú v pandémii mnohí osamelí rodičia.