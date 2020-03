Frustrácia, slabý kašeľ aj ťažké zápaly pľúc. Čo cítia pacienti s koronavírusom

Horúčka prichádza náhle.

12. mar 2020 o 22:09 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Časť pacientov nemá žiadne príznaky infekcie. Bez pozitívneho testu by zrejeme ani nezistili, že sa nakazili ochorením Covid-19.

No ak vírus prenikne do tela staršieho človeka s ďalšími zdravotnými ťažkosťami, následky môžu byť veľmi vážne. Dokazuje to aj prípad domova sociálnych služieb v Kirklande v americkom štáte Washington.

Tamojší domov seniorov patril medzi prvé potvrdené ohniská nákazy v Spojených štátoch a dodnes tam na Covid-19 zomrelo takmer dvadsať obyvateľov.

Pokiaľ ide o prejavy infekcie novým koronavírusom, bezpríznaková nákaza aj smrtiace následky predstavujú extrém. Väčšina chorých pociťuje aspoň mierne príznaky.

Ako opisujú skúsenosti s nákazou pacienti, ktorí sa zotavujú z ochorenia?

Horúčka prišla náhle

Carl Goldman bol pasažierom výletnej lode Diamond Princess. Loď bola od začiatku februára v karanténe v prístave japonského mesta Jokohama. V priebehu dvoch týždňov sa nákaza Covid-19 napokon potvrdila u viac než 700 pasažierov vrátane Goldmana.

Patril medzi ľudí, ktorých Spojené štáty napokon evakuovali a previezli ich do karanténneho centra v Omahe v štáte Nebraska.

Príznaky ochorenia u slovenských pacientov Medzi nakazenými sú ľudia vo vyššom veku, aj mladí dospelí. Objavili sa u nich niektoré z nasledujúcich prejavov: Horúčka,

kašeľ,

slabosť,

bolesti svalov,

tlak na hrudníku,

zimnica,

obojstranný zápal pľúc.

Jeho manželka sa nenakazila a po opakovaných testoch mohla ísť domov. Goldmanove testy boli najskôr negatívne, no v lietadle na ceste do Spojených štátov dostal vysokú horúčku a skončil v izolácii.

Goldman už s chorobou strávil viac než 35 dní. Dianie na lodi aj po prevoze do USA zachytáva prostredníctvom blogov. Vo veku 67 rokov síce patrí do rizikovej časti populácie, no nemá vážne príznaky.

"Veľa príznakov pripomína mierne prechladnutie," opisoval svoje prejavy v telefonickom rozhovore pre Vox. Netieklo mu z nosa, nekýchal a ani ho nebolelo telo.

Odrazu dostal prudkú horúčku. Trvala asi desať hodín, potom ustúpila a v miernejšej podobe sa vrátila o dva dni neskôr. Teplota uňho spôsobovala, že sa cítil byť mierne dehydrovaný.

Kašeľ trvá už týždne

Posledné dni je bez horúčky a trápi ho iba kašeľ.

Na škále od jedna do päť, kde päťka predstavuje dusivé a ťažko zvládnuteľné kašľanie, svoj označuje ako dvojku.

Testy na nový koronavírus Goldmanovi stále vychádzajú pozitívne - aj napriek tomu, že v karanténe mimo lode je dlhšie než štandardné dva týždne.

"Som frustrovaný, ale rozumiem, že moje telo vírus vylučuje pomaly," písal v príspevku zo stredy 11. marca. "Sú tu aj iní z našej lode Diamond Princess, ktorí majú rovnako pomalý priebeh ochorenia."

Na niekoľkotýždňový kašeľ sa sťažujú aj ďalší pacienti, ktorí prežívajú inak mierny priebeh ochorenia.

O niečo prudší vývoj mal Covid-19 u inej dvojice pacientov, ktorí svoju skúsenosť priblížili novinám New York Times. Aj oni sa nakazili na výletnej lodi.

Šesťdesiatdeväťročný Dale Grizzle a o šesť rokov mladší John Haering mali vysoké horúčky. Telesná teplota im stúpla až na štyridsať stupňov Celzia.

Frustrácia a nápor na psychiku

Keď sa dozvedeli o smrti čínskeho lekára, ktorý sa ako prvý snažil upozorniť na výskyt nového ochorenia, obaja sa vyľakali. Lekár chorobe podľahol necelý mesiac po tom, ako sa uňho objavila horúčka a kašeľ.

Mužov však trápili aj problémy s tráviacim traktom, Grizzle si spomína na obzvlášť nepríjemnú nočnú epizódu vracania.

Zábery na cétečku ukázali u oboch pacientov nebezpečný zápal pľúc. Práve zápal pľúc patrí spolu so sprievodnými bakteriálnymi infekciami a poškodením orgánov medzi najvážnejšie stránky ochorenia. Sú životu nebezpečné a pacienti, u ktorých sa nedarí dostať infekciu pod kontrolu, sú odkázaní na pomoc prístrojov.

Hospitalizácia však môže byť náročná aj pre pacientov s miernym priebehom choroby.

Dvojica Haering a Grizzle zvládla extrémnu psychickú záťaž z nákazy a karantény najmä vďaka tomu, že spolu neustále komunikovali cez smartfóny.

Z krátkeho kamarátstva na lodi si postupne vybudovali bratské puto. Haeringa už síce lekári prepustili, no izolovanému Grizzlovi je stále oporou.

Práve boj so stresom a s úzkosťou patrí medzi najnepríjemnejšie stránky nákazy a izolácie. Chorí trávia dlhé dni v obavách o svoj život, ale aj o zdravie svojich blízkych.

Je veľmi ťažké si zachovať optimizmus a dobrú náladu, keď trávite týždne v uzavretej miestnosti. Chorí sa však zhodujú, že bez moderných technológií a láskavého prístupu zdravotníkov by sa cítili ešte oveľa horšie.

"Moji lekári mi priniesli tortu, ktorá mala na škatuli prilepenú nezapálenú sviečku," spomína Goldman na svoje narodeniny v karanténe.

Ako môžete brániť šíreniu nákazy? Od viditeľne chorých ľudí dodržiavajte odstup najmenej jeden meter. Čas strávený v ich spoločnosti znížte na nevyhnutné minimum.

Dôsledne si umývajte ruky, používajte vodu a mydlo. Dlane a ich chrbát, oblasť medzi prstami a okolie nechtov si mydlite najmenej 20 sekúnd. Nezabúdajte na hygienu pred jedením alebo prípravou jedla, po návšteve toalety a návrate domov.

Ak nemáte možnosť umyť si ruky, použite dezinfekčný gél na báze alkoholu (obsah 60 až 90 percent). Umývanie uprednostnite pred gélmi vždy, keď je to možné.

Ostrihajte si nechty.

Kašlite a kýchajte do jednorazových vreckoviek, ktoré okamžite zahodíte do uzavretého kontajnera.

Nepľujte na ulici.

Dotykové zariadenia si čistite aj niekoľkokrát denne. Dezinfikovať by sa mali aj povrchy, ktorých sa dotýka väčšie množstvo ľudí, ako sú kľučky, gombíky vo výťahoch.

Často vetrajte.

Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí.

Snažte sa obmedziť návštevy lekárskych ambulancií na nevyhnutné minimum. Lieky na chronické ochorenia si od svojho ošetrujúceho lekára vyžiadajte telefonicky a vďaka elektronickej službe eRecept sa dajú vybrať v ktorejkoľvek lekárni. Toto opatrenie je obzvlášť dôležité pre seniorov a ľudí s oslabenou imunitou.

Ak ste nedávno navštívili oblasť s výskytom vírusu alebo prišli do kontaktu s ľuďmi, ktorí boli v rizikových oblastiach, počas inkubačnej lehoty sa izolujte aj bez akýchkoľvek príznakov. Nasledujúce dva týždne pracujte z domu, využívajte telekonferencie a vyhýbajte sa kontaktu s inými ľuďmi.

V prípade, že sa chystáte cestovať - obzvlášť ak patríte do rizikovej populácie -, zvážte, či je to nutné. Ak musíte vycestovať, dodržiavajte pokyny Svetovej zdravotníckej organizácie alebo sa poraďte s lekárom či s odborníkom na informačnej linke úradu verejného zdravotníctva.

S chorými nikdy nepoužívajte osobné predmety, ako sú riady, uteráky alebo posteľná bielizeň. Perte dôsledne a na vyšších teplotách. Pri kontakte s predmetmi, ktoré na sebe môžu mať telesné tekutiny nakazeného, používajte rukavice a ochranný respirátor.

