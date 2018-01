Klamali, že počujú hlasy. Tajný pokus pokoril psychiatriu

Príbeh štúdie, ktorá aj po polstoročí škodí odboru psychiatrie.

3. jan 2018 o 15:44 Washington Post, Nathaniel Morris

Autor článku je psychiater, ktorý pôsobí na Standfordovej univerzite.

Text uverejnil The Washington Post.

Experiment bol tajný. Zúčastnil sa ho vysokoškolský študent, žena v domácnosti, maliar, pediater, psychiater a traja psychológovia.

Pod falošnými menami navštívili dvanásť nemocníc po celej krajine a tvrdili, že počujú hlasy. Ich úlohou bolo zistiť, čo bude nasledovať.

Ich zistenia otriasli psychiatrickým odvetvím.

Prečítajte si tiež: Liečili žlčou aj arzénom a proti kašľu dávali heroín. Zvláštne liečby minulosti

Psychológ Standfordovej univerzity David Rosenhan uverejnil výsledky experimentu v časopise Science v roku 1973. Štúdia O príčetnosti na nepríčetných miestach (orig. On Being Sane in Insane Places) sa stala jednou z najvplyvnejších v histórii psychiatrie.

Rosenhan v texte píše, že každý z pseudopacientov nemocničnému personálu tvrdil, že počuje hlasy.

Hlasy mali byť ťažko zrozumiteľné, no zdalo sa, že sú rovnakého pohlavia ako falošní pacienti.

Okrem hlasov, falošného mena a zamestnania si pseudopacienti, vrátane samotného Rosenhana, už nič viac nevymýšľali. Nikto z nich v minulosti nevykazoval žiadne známky duševnej choroby.

Tisícky tabliet a týždne na lôžku

Všetci falošní pacienti skončili hospitalizovaní na psychiatrických oddeleniach. Hoci ihneď po prijatí prestali lekárom hlásiť akékoľvek psychické symptómy, každému z nich bola diagnostikovaná schizofrénia.

Dĺžka ich hospitalizácie sa pohybovala od sedem do päťdesiat dva dní, Lekári im spolu predpísali viac než dvetisíc tabliet, vrátane antipsychotík a antidepresív. Pseudopacientom sa väčšinu z nich podarilo zničiť.