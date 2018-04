Začala sa peľová sezóna. Ako zmierniť prejavy sennej nádchy?

Ako by sa počas peľovej sezóny mal správať alergik a jeho blízki.

6. apr 2018 o 16:20 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Už v prvých dňoch po jarnom oteplení pediatri pravidelne pocítia nápor rodičov s deťmi, ktoré trápia prejavy sennej nádchy. Čakárne sa zapĺňajú aj dospelými, ktorým sa alergia rozvinula až v neskoršom veku.

Sliznica nosa neznesiteľne svrbí, oči sú červené a podráždené, soplenie a kýchanie sa takmer nedá zastaviť.

Alergia na pele rastlín je prehnanou reakciou imunitného systému. Telo sa snaží ochrániť pred látkami, ktoré v skutočnosti nie sú škodlivé. Dôsledkom obrany sú práve nepríjemné symptómy.

Keďže ide o poruchu imunity, mal by ju liečiť odborník, ktorý pacientovi nastaví správnu liečbu. K alergiológovi sa ale dá dostať až na odporúčanie všeobecného lekára.

Vzhľadom na to, že alergiami trpí približne 40 percent ľudí, prepracovať sa do ordinácie špecialistu nie je jednoduché. Neznamená to však, že sa pred sennou nádchou medzičasom nedá brániť.

Hoci neexistuje stopercentná záruka, že symptómy úplne ustúpia, možno ich zmierniť pomocou série opatrení.

Ako sa alergik pripraví na pobyt vonku

Alergik by sa v prvom rade mal vyhýbať látkam, ktoré ho dráždia. V prípade peľov je však táto zásada málo platná, pele sa nachádzajú prakticky všade, nepomôže ani betónové mestské prostredie.