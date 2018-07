Pät rád, ako si na festivale ochrániť zdravie

Päť zásad, ktoré využijete aj mimo festivalu.

4. júl 2018 o 11:26 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Pohodlná obuv, vzdušné oblečenie, pokrývka hlavy a dostatok nealkoholických tekutín. Základná festivalová výbava je jasná.

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, oplatí sa vám zopakovať si päť základných zásad ako si chrániť zdravie v horúcom letnom počasí.

Pomôžu vám užiť si festival a vrátiť sa domov s dobrými spomienkami a bez zdravotných ťažkostí.

A hoci na festivaloch bývajú záchranári vždy na dohľad, tieto univerzálne rady platia aj mimo bezpečného areálu.

1. Nespáľte si pokožku

Letné slnko pokožke najviac škodí od jedenástej do šestnástej hodiny. Nakrémovať sa treba ešte pred tým, než sa vystavíte slnku.

Tieň slnečníka či stromov nie je dostatočná ochrana, biele bavlnené tričko môže žiarenie zmierniť iba ak je suché.

Prečítajte si tiež: Čo presne znamená číslo opaľovacieho krému a ako si vybrať správny

Prvý deň na slnku treba použiť čo najväčší ochranný filter, ktorý pomôže ochrániť pokožku pred nárazovým spálením.

Po pár dňoch je možné faktor mierne znížiť.

Ochranný faktor uvedený na obale krému platí v prípade, že je vrstva na pokožke nepriehľadná. Ak je krém rozotrený do stratena, faktor klesne približne o polovicu.

Spálenie pokožky sa môže vyskytnúť do troch hodín po opaľovaní. Na koži sa objaví typické sčervenanie, ktoré je spôsobené rozšírením vlásočnicových žiliek v pokožke. Príznaky miznú za tri až osem dní, v závislosti od citlivosti pokožky a dĺžky opaľovania.

Úľavu prinášajú hojivé masti na popáleniny s pantenolom, chladivé gély, prípadne aloe vera.

2. Chráňte sa pred úpalom

Presuny medzi koncertami, tanec pod holým nebom, dlhé posedenia v tráve či na betóne, ale aj hodiny v uzatvorenom stane. K úpalu sa dá počas festivalu prepracovať jednoduchšie, než by sa zdalo - príležitostí je mnoho.

Ľudská termoregulácia zlyháva pri teplotách nad 35 stupňov Celzia a pri vysokej vlhkosti vzduchu. Okrem priameho slnka násobí riziko úpalu aj nedostatok tekutín, vyčerpanie a nevzdušné oblečenie.

Typickým príznakom úpalu je vysoká horúčka, ktorá môže prekročiť aj 40 stupňov Celzia, suchá a červená pokožka, pričom postihnutý sa nepotí. Človek pri úpale môže cítiť únavu a slabosť, závrat, bolesti hlavy, zrýchlený dych a tep, pokles krvného tlaku, či nutkanie na zvracanie.

Človeka s podozrením na úpal je potrebné presunúť do tieňa alebo dobre vetranej miestnosti. Ak je pri vedomí, mal by byť v polosede a s uvoľneným oblečením. V prípade bezvedomia treba postihnutého uložiť do stabilizovanej polohy.

Telo je potrebné citlivo ochladiť, drastická zmena telpoty môže spôsobiť šok. Vhodné je potieranie vlažnou vodou, prikladanie studených obkladov, alebo vlažná sprcha. Pomôcť tiež môžu ľadové obklady na krk, podpazušie a slabiny.

Lieky na znižovanie horúčky sú nevhodné, keďže horúčka vzniká z iných príčin ako prehriatie pri úpale.

3. Neupadnite do mdlôb

Odrazu to príde - zatmí sa vám pred očami, hučí v ušiach, a po chrbte vám steká studený pot. Počas horúčav a pri pódiách letných festivalov sú mdloby časté.

Mdloba alebo kolaps je prechodná strata vedomia, ktorá nastáva kvôli zníženiu prietoku krvi v mozgu. Trvá najviac minútu a sama o sebe je neškodná. Ak si človek neublíži pádom, nemá žiadne následky.

Blížiace sa mdloby si môžu pozorní okolostojaci všimnúť skôr, než človek stratí vedomie. Začne zívať, potí sa a zbledne v tvári.

Prečítajte si tiež: Prečo odpadávame a ako sa dá pomôcť človeku v mdlobách?

Sám postihnutý pocíti prílev tepla a pocit nedostatku vzduchu, v hlave mu začne hučať a srdce sa rozbúši. Pred očami uvidí hviezdičky, alebo sa mu videnie zdvojí či rozostrí.

Odpadnutiu sa dá zabrániť ak človek rýchlo koná už pri varovných príznakoch.

Pri dlhšom státí vo vydýchanom priestore treba pravidelne napínať lýtkové a stehnové svalstvo dolných končatín. V pravidelných intervaloch sa treba dva až trikrát pomaly a zhlboka nadýchnuť.

Na rizikové miesta je vhodné nejsť nalačno a smädný, zíde sa mať poruke kocku cukru alebo čokolády a fľašku s vodou.

Pri prvých príznakoch mdlôb si treba okamžite čupnúť do drepu, čím sa stlačia brušné cievy a zlepší sa prítok krvi do mozgu. Druhou možnosťou je sadnúť si a tlačiť hlavu medzi kolená.

4. Neprežeňte to s alkoholom

O opitosti nerozhodne iba množstvo vypitého alkoholu. O tom, koľko telo znesie, rozhoduje aj celkový zdravotný stav, váha, pohlavie, strava v priebehu dňa, či nálada.

Mieru opitosti možno najlepšie prezradí zrozumiteľnosť reči a koordinácia pohybov.

Ako sa neopiť do nemoty Nepite nalačno .

. Okrem alkoholu pite aj čistú vodu . Pivo nie je súčasťou pitného režimu.

. Pivo nie je súčasťou pitného režimu. Určite si na deň maximálnu sumu a hraničné množstvo alkoholu.

V pití nesúťažte a držte si vlastné tempo.

Spozornieť treba pri výrazne zhoršenej artikulácii, potácaní sa a pádoch. Varovným znamením je aj chuť sa hádať a neprimerane sexuálne správanie.

Človeka pod vplyvom je vtedy vhodné zobrať mimo hustého davu, na čerstvý vzduch a ponúknuť ho vodou. Rozhodne je správny moment stopnúť ďalšie alkoholické nápoje.

Útočné obviňovanie a zákazy nepomôžu, lepší je priateľský záujem a odpútanie pozornosti.

Káva napriek rozšírenému mýtu nepomáha vytriezvieť a zbytočne dehydruje. Rovnako neúčinné je oblievanie vodou, jedenie citrónu, cvičenie a fackovanie.

Pri triezvení pomáha jedlo, no opitého doň netreba nútiť. Najdôležitejší je dostatok tekutín.

Pri problémoch s rovnováhou sa snažte zabrániť zraneniam a skúste nájsť pokojné miesto na sedenie. Poloha v sede je bezpečnejšia pre prípad, že by sa v spánku dostavila nevoľnosť a zvracanie.

Ak človek zvracia poležiačky, musí byť otočený nabok. Ideálna je stabilizovaná poloha, zabráni uduseniu zvratkami. Aby ste mali istotu, že sa opitý neprevráti späť na chrbát, položte mu niečo za chrbát - napríklad zrolovaný kus oblečenia.

5. Buďte všímaví k ostatným

Ak ste na zemi našli ležať človeka, ktorý sa nehýbe, nebuďte ľahostajní. Možno mu zachránite život.

V prvom rade človeka oslovte. Ak nereaguje, jemne ním zatraste, prípadne ho uštipnite, alebo stlačte ušný lalôčik. Táto fáza vyšetrenia nesmie trvať dlhšie, než 30 sekúnd.

Ako resuscitovať Resuscitáciu možno vykonávať aj bez záchranných vdychov. V takomto prípade sa masáž srdca vykonáva nepretržite, do príchodu záchranárov.

Tempo stláčania by malo byť 100-krát za minútu, pomôcť si možno pesničkou Bee Gees - Stayin Alive alebo Rolničkami.

Ak sa rozhodnete pre variant so záchrannými vdychmi, zapamätajte si pomer 30:2.

U dospelého človeka sa oživovanie začína 30 stlačeniami hrudníka do päťcentimetrovej hĺbky. Hrana ruky sa pri masáži srdca nachádza v strede hrudníka, hranou dlane s podporou druhej ruky.

Potom nasledujú 2 záchranné vdychy. Nevdychuje sa celý objem pľúc, stačí také množstvo vzduchu, pri ktorom je vidieť nadvihnutie hrudníka.

V prípade, že ležiaci reaguje a netušíte, či spadol, je lepšie upozorniť záchranárov. Alkohol totiž dokáže prekryť obvyklé varovné príznaky otrasu mozgu.

Ak človek nereaguje, zvolajte na pomoc okolitých ľudí. Kým niektorí ostanú pomáhať vám, iní by mali okamžite nájsť záchranárov.

Popritom zakláňajte hlavu postihnutého, aby ste mu spriechodnili dýchacie cesty. Záklon sa robí jednou rukou priloženou na čelo a prstami druhej ruky na brade postihnutého.

Nepokúšajte sa nahmatať pulz, podstatnejšie je to, či postihnutý dýcha.

Pri hľadaní pulzu môže urobiť chybu aj profesionál. Pulz postihnutého môže byť príliš slabý, alebo môžeme pri nahmataní pocítiť vlastný pulz, povzbudený adrenalínom. Ak človek v bezvedomí dýcha, pulz je automaticky prítomný.

Dýchanie neoverujeme zrkadielkom, ale zrakom a hmatom. Ruku položíme na hrudník, aby sme zistili pohyb pri dýchaní, k ústam postihnutého priložíme svoje ucho. Vďaka tomu môžeme dych nielen začuť, ale aj pocítiť.

Ak postihnutý nedýcha, voláme 155 (číslo uprednostňujeme pred všeobecnou núdzovou linkou 112), telefón dáme na hlasný odposluch a začneme resuscitovať.