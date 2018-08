Nemyslí vám to? Zrejme ste mierne dehydrovaní

Smäd síce necítite, no telo trpí.

2. aug 2018 o 16:14 Zuzana Matkovská

Ak vám to nemyslí, možno ste len smädní.(Zdroj: unsplash.com/Tim Gouw)

BRATISLAVA. Počas porady ste sotva vnímali, o čom je reč. Pri šoférovaní ste urobili nebezpečnú chybu. Už pol minúty sa dívate na krížovku a snažíte sa prísť na to, ako sa volá pestrofarebný papagáj na tri písmená.

Podobne zahmlené zmýšľanie a výkyvy nálady majú podľa vedcov spoločnú príčinu. Možno vám iba chýba veľký pohár vody.

Nová analýza v časopise Medicine and science in sports and exercise tvrdí, že dehydratácia môže zhoršovať duševné schopnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako rýchlo strácame vodu?

Analýza vyplýva zo záverov 33 štúdií, ktoré sa zaoberali dehydratáciou v horúcom počasí.

Z výsledkov bolo zjavné, že nedostatok tekutín ľuďom zhorší schopnosť spracúvať zložité úkony a začnú zlyhávať v úlohách, pri ktorých sa potrebujú sústrediť.

Vedci okrem toho zistili, ako dlho trvá, kým sa človek dostane do stavu miernej dehydratácie, ktorá mu naruší obvyklé duševné schopnosti.