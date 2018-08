Znečistený vzduch kazí intelekt, stratiť možno roky vzdelania

Ženy sú odolnejšie než muži.

28. aug 2018 o 16:23 Zuzana Matkovská

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Toxický vzduch neubližuje len telu, významne škodí aj intelektu ľudí.

Silno znečistené ovzdušie má na ľudí dokonca podobný efekt, ako keby stratili rok svojho vzdelania.

Dokazuje to štúdia, ktorú publikoval časopis Proceedings of the National Academy of Sciences. Vedci dospeli k záveru na základe analýzy jazykových a matematických testov, ktoré podstúpili obyvatelia znečistených oblastí.

U mužov bol úpadok výraznejší

Hoci sa štúdia zameriava na Čínu, jej výsledky sú relevantné pre celý svet. Znečistený vzduch totiž dýcha 95 percent svetovej populácie.

Predošlé výskumy ukázali, že znečistený vzduch znižuje kognitívne schopnosti študentov. Tentokrát vedci skúmali efekt na celej populácii, pričom rozlišovali aj účinky na mužov a ženy.

Prečítajte si tiež: Za pätinou prípadov demencie je znečistený vzduch

Ženy boli voči účinkom znečistenia odolnejšie. Príčinou sú pravdepodobne rozdiely vo fungovaní ženského a mužského mozgu.

Najhorší účinok malo znečistenie na starších ľudí. Obzvlášť ohrození sú obyvatelia starší ako 64 rokov, muži a ľudia s nízkym vzdelaním.

„Výpočty ukazujú, že v ich prípade môžu v dôsledku znečistenia prísť aj o niekoľko rokov vzdelania,“ vysvetľuje pre The Guardian člen výskumného tímu Xi Chen z Yaleovej zdravotníckej univerzity.

Jazykové schopnosti ľudí utrpeli väčšie škody než matematické zručnosti.

Následky sa časom zhoršujú

Výskumníci analyzovali jazykové a aritmetické testy, ktoré uskutočnili v rámci čínskych rodinných panelových štúdií na 20 000 obyvateľoch.

Prečítajte si tiež: Čo sa stane, keď bábätká dýchajú toxický vzduch

Účastníci štúdie boli na začiatku štúdie starší než desať rokov a zozbierané dáta pochádzali z rokov 2010 až 2014.

Výsledky jednotlivých testov vedci porovnali so záznamami o znečistení oxidom dusičitým a oxidom siričitým v danom roku.

Dáta dokazujú, že čím dlhšie bol človek vystavený znečisteniu, tým vážnejšie boli následky na jeho intelekte. Zároveň bolo možné pozorovať aj krátkodobé účinky zvýšeného znečistenia.

Nová štúdia je tak ďalším zo série vedeckých dôkazov, ktoré spájajú znečistené ovzdušie s ničivými účinkami na ľudský mozog a kognitívne schopnosti.

DOI: 10.1073/pnas.1809474115