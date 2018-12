S nízkym vzdelaním žijete o desať rokov kratšie. Slovenské zdravie v grafoch a číslach

Výskyt HIV a demencie je nízky.

13. dec 2018 o 17:18 Zuzana Matkovská

BRUSEL, BRATISLAVA. Slovensko patrí medzi európske krajiny s najvyšším počtom úmrtí na ischemickú chorobu srdca, rakovinu aj zápal pľúc.

Pacienti síce veľa konzultujú s lekármi, no neznižuje sa tým počet ľudí, ktorí umierajú na ochorenia, ktoré by sa dali odvrátiť. Inak povedané, ľudia na Slovensku chodia často k lekárovi, ale celkovo im to nepomáha k lepšiemu zdraviu.

Zvýšená je aj úmrtnosť detí mladších ako jeden rok a množstvo násťročných, ktorí pravidelne fajčia.

Ukazuje to správa o stave zdravia, ktorú Európska komisia vydala v spolupráci s OECD. Analýza Health at Glance: Europe 2018 nie je pre Slovensko vo viacerých smeroch lichotivá.

V porovnaní s ostatnými štátmi sme uspeli iba v niekoľkých parametroch.