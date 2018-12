Pacient vykašľal obrovskú zrazeninu v tvare dýchacích ciest

Zrazenina nezapríčinila smrť.

7. dec 2018 o 14:22 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Ak sa bez akéhokoľvek kontextu zadívate na záber, ktorý uverejnil časopis The New England Journal of Medicine, môžete si pomyslieť, že hľadíte na červený koral, alebo koreňový systém rastliny.

V skutočnosti je na snímke 15-centimetrová krvná zrazenina.

Fascinujúci je aj spôsob, akým sa objekt dostal do pozornosti lekárov. Zrazeninu totiž nevyoperovali.

Počas dusivého záchvatu ju pacient spontánne vykašľal.

Prečo vznikla zrazenina

Tridsaťšesťročný pacient podľa ošetrujúcich lekárov z Kalifornskej univerzity dlhodobo bojoval s chronickým zlyhávaním srdca.

Nemal dobré vyhliadky.