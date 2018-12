Listová zelenina môže prospieť pečeni, naznačuje štúdia

Myšiam klesol aj krvný cukor a tlak.

20. dec 2018 o 14:56 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. V listovej zelenine sa nachádza látka, ktorá by mohla brániť nealkoholickému stukovateniu pečene.

Štúdia v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences naznačuje, že orgán môžu chrániť anorganické dusičnany, ktoré sa prirodzene vyskytujú v listoch.

Klesol tlak aj cukor

Vedci z Karolinska Institutet robili pokusy na myšiach a zisťovali, či dokážu úpravou stravy znížiť množstvo tuku, ktoré sa im hromadí v pečeni.

Hlodavcov rozdelili do troch skupín.

Prvá skupina dostávala potravu s vysokým podielom tuku, ktorá sa podobala na západnú stravu, druhá skupina dostávala rovnakú potravu aj s dusičnanovými doplnkami, no a tretia kontrolná skupina dostávala štandardnú potravu.

Podľa očakávaní myši vďaka zvýšenému príjmu tukov pribrali a stúpla im aj hladina cukru v krvi. U myší, ktoré dostávali aj dusičnany, však boli oba parametre nižšie.

"Keď myšiam pridali do stravy dusičnany, zaznamenali sme výrazne nižší podiel tuku v pečeni," hovorí v tlačovej správe Mattias Carlström z oddelenia fyziológie a farmakológie.

Hlodavce mali zároveň nižší tlak a vyššiu citlivosť na inzulín.

Prečo majú dusičnany v strave význam

Najvyššiu koncentráciu anorganických dusičnanov má zeler, špenát, šalát a rukola. Telu môže prospieť aj pomerne malé množstvo.

"Ochranné účinky, ktoré sme pozorovali, sa prejavili už pri dvesto gramoch zelenej listovej zeleniny," spresnil Carlström.

O dusičnanoch často hovorí v negatívnom duchu. Baktérie črevnej flóry ich totiž môžu premeniť na dusitany, ktoré spôsobujú, že hemoglobín stráca schopnosť viazať kyslík a krv ostane neokysličená.

Pribúdajú však dôkazy, že v prirodzenom množstve sa dusičnanov netreba báť. Naopak, môžu byť prospešnou súčasťou stravy. Okrem iného totiž prospievajú srdcovo-cievnemu systému a chránia žalúdok pred poškodením.

Predchádzajúci výskum Karolinska Institutet ukázal, že dusičnany v strave zlepšujú bunkový metabolizmus.

Zelená listová zelenina by tak mohla chrániť pred metabolickými poruchami ako je cukrovka 2. typu.

DOI: 10.1073/pnas.1809406115