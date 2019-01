Demenciu by mohla odhaliť krv. Test ju nájde roky pred prvými príznakmi

Vedci vytvorili jednoduchý test.

23. jan 2019 o 17:53 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Alzheimerovu chorobu by mohol odhaliť jednoduchý krvný test.

Dnes sa ochorenie darí stanoviť iba pacientom, u ktorých sa už prejavili príznaky. Nový test by však mohol alzheimera odhaliť s viac než desaťročným predstihom.

Novú metódu približuje štúdia v časopise Nature Medicine.

Chorobu odhalí bielkovina v krvi

Vedci test odskúšali na ľuďoch, ktorí sú zapojení v sieti pacientov s dedičným alzheimerom.

Ochorenie u nich zaručene prepukne, pretože trpia niektorou z troch genetických mutácií, ktoré spôsobujú ochorenie. Mutácie celkovo spôsobujú približne jedno percento prípadov alzheimera.

Vedci zhruba každé tri roky odobrali vzorku krvi nielen pacientom s mutáciou, ale aj kontrolnej skupine bez genetických predpokladov k chorobe. Dobrovoľníci boli vo veku po štyridsiatke alebo po päťdesiatke.

V krvi sa výskumníci zamerali na bielkovinu, ktorá posilňuje štruktúru neurónov. Hoci celá úloha bielkoviny v tele nie je vedcom úplne jasná, jej vysoké hladiny v krvi zvyčajne signalizujú poškodenie mozgu.

Objavuje sa v krvi ľudí s rozličnými formami demencie a na konci sezóny ju možno nájsť aj u profesionálnych atlétov, ktorí sa venujú kontaktným športom.

Testovanie v štúdii prebiehalo šesť až deväť rokov. U ľudí s mutáciou zároveň robili každé dva roky pozorovania mozgu.

Kým v úvode mali účastníci nízke hladiny bielkoviny, časom sa situácia menila.

U dobrovoľníkov s dokázanou mutáciou sa bielkovina hromadila omnoho rýchlejšie, než ľuďom v kontrolnej vzorke.

Desaťročný náskok

Keďže dedičný alzheimer má známy priebeh, vedci dokázali určiť, kedy začnú pacienti vykazovať príznaky demencie.

Zvýšené hladiny bielkoviny sa podľa ich výpočtov objavia o šesť rokov a deväť mesiacov skôr, než prvé príznaky ochorenia.

Keďže u ľudí bez mutácie sa bielkovina hromadí pomalšie, test by u nich mohol predbehnúť prvé príznaky choroby o desať až šestnásť rokov.

V súčasnosti sa alzheimer diagnostikuje pomocou metód na zobrazovanie štruktúry mozgu, alebo zo vzorky mozgovomiešnej tekutiny.

Pacienti však vyšetrenie podstupujú až na základe prvých príznakov ochorenia.

Keďže sa ochorenie nedarí včas diagnostikovať, nedarí sa ani vytvoriť lieky, ktoré by mohli zabrániť rozvoju ochorenia a postupnému vzniku demencie.

Vďaka krvnému testu by sa teoreticky dalo identifikovať ľudí v predstihu. Ak by sa zapojili do testovania nových liekov, je nádej, že by sa dokázali vyhnúť poškodeniu mozgu.

Kým sa test dostane do ordinácií, alebo sa bude využívať pri testovaní liekov, potrvá to ešte niekoľko rokov.

DOI: 10.1038/s41591-018-0304-3