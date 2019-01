Zapálené ďasná by mohli ublížiť mozgu, baktériu spojili s alzheimerom

Prototyp lieku pomohol myšiam.

25. jan 2019 o 17:20 Zuzana Matkovská

Baktérie sa z ďasien dostávajú do mozgu.(Zdroj: unsplas.com/Nhia Moua)

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Zapálené ďasná môžu mať vážnejšie následky, než vypadávanie zubov. Bakteriálna infekcia by sa totiž podľa novej štúdie v prestížnom časopise Science Advances mohla podieľať na Alzheimerovej chorobe.

Výskumníci objavili baktérie spôsobujúce ochorenie ďasien nielen v ústach, ale aj v mozgu pacientov s alzheimerom.

Pokusy na myšiach následne potvrdili, že baktérie v mozgu spúšťajú zmeny, ktoré sú typické pre túto najčastejšiu formu demencie.

Liek na alzheimera neexistuje. No ak by sa závery štúdie potvrdili, objav by mohol spôsobiť revolúciu nie len v liečbe, ale aj prevencii ochorenia.

Proti ničivému ochoreniu mozgu, ktoré celosvetovo postihuje takmer 50 miliónov ľudí, by časom mohla vzniknúť vakcína.

Odborníci, ktorí nespolupracovali na štúdii, však zatiaľ k spojeniu zápalu ďasien a Alzheimerovej choroby pristupujú opatrne.

Ako môžu ďasná súvisieť s mozgom

Ľudské ústa sú podobne ako iné časti tela posiate baktériami. Drobné organizmy sa usídľujú a množia v plaku, ktorý sa hromadí na zuboch. Ak sa baktérie premnožia, spôsobujú zubný kaz a zápaly ďasien.

Nová štúdia sa zameriava na jednu z takýchto baktérií, Porphyromonas gingivalis.

Baktéria sa správa agresívne a vylučuje toxické enzýmy, ktoré spôsobujú podráždenie a rozkladanie tkaniva. Prvým príznakom je začervenanie a krvácanie ďasien, pričom infekcia prerastá do parodontitídy.

Staršie výskumy potvrdzujú, že u ľudí s parodontitídou je väčšia pravdepodobnosť výskytu Alzheimerovej choroby.

Pre spojenie však nemali vysvetlenie a nebolo jasné, či zápal ďasien môže spôsobiť demenciu, alebo naopak či demencia ľuďom bráni dodržiavať vhodnú ústnu hygienu.

Baktériu P. gingivalis sa neskôr podarilo vystopovať nie len v ústach, ale aj mozgoch ľudí, ktorí zomreli na alzheimera. Vedci sa domnievali, že baktéria sa do mozgu prepravuje pomocou bielych krviniek alebo nervových vlákien.

A koncom minulého roka sa podarilo zistiť, že práve chronické infekcie P. gingivalis spôsobujú myšiam podobnú degeneráciu mozgu, akú možno pozorovať u ľudí s alzheimerom.

Stopy v chorých mozgoch

Nový výskum vypracovali vedci zo súkromnej farmaceutickej firmy Cortexyme v spolupráci s viacerými nezávislými laboratóriami.

Preskúmali 50 mozgov ľudí s Alzheimerovou chorobou a rovnaký počet mozgov bez demencie. Sledovali výskyt toxínov, ktoré vylučujú baktérie P. gingivalis a typické príznaky demencie.

“ Na základe našich skúseností sa nám zdá, že ide o unáhlené tvrdenie. „ neuroimunológ Michal Novák

Viac než 90 percent mozgov s alzheimerom v sebe malo stopy po baktériách. Našli ich aj v polovici vzoriek zdravých mozgov.

Zároveň platilo, že čím viac toxínov vedci našli, tým viac nachádzali aj zomierajúcich neurónov, či zhlukov bielkoviny amyloid beta, ktorá je typická pre Alzheimera.

V laboratórnych podmienkach zároveň toxíny dokázali rozsekať bielkovinu tau. Takto poškodená bielkovina následne môže vytvárať zhluky, ktoré sa objavujú v chorých mozgoch.

Nálezy vedci potvrdili aj pokusmi na myšiach, ktoré nakazili baktériou P. gingivalis. Baktéria prenikla do mozgu a spôsobila poškodenia podobné Alzheimerovej chorobe.

Nové možnosti liečby

Zrejme najdôležitejším poznatkom z výskumu je, že vedci dokázali niektoré z raných poškodení mozgu u myší zvrátiť.

Podali im molekuly, ktoré sa viažu na niektoré produkty baktérie. Infekcie ustúpili, zastavila sa produkcia amyloidu, znížil sa zápal mozgu a dokonca sa vedcom podarilo zachrániť poškodené neuróny.

Čiastočne účinkovali aj antibiotiká, ktoré mali usmrtiť baktérie. Lieky však mali menší efekt a baktérie im zakrátko začali odolávať.

Molekuly od Cortexyme už prešli úvodnými testami, firma to ohlásila vlani v októbri. Blokátory toxínu sa javia byť bezpečné a dokážu preniknúť do mozgu.

Rozsiahlejšie testy majú začať v priebehu roka, prvotné výskumy naznačujú, že molekuly majú želaný efekt aj u ľudí.

Baktérie ako jeden z faktorov

O vzťahu alzheimera a mikróbov sa diskutuje už dlhší čas. V tomto smere nová štúdia nie je revolučná.

Kým vlani sa medzi podozrivých pôvodcov ochorenia zaradili vírusy herpesu, iné výskumy sa zameriavajú skôr na baktérie či plesne.

„Autori predkladajú hypotézu, že P.gingivalis je centrálnym spúšťačom kaskády vedúcej k ochoreniu,“ hovorí riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV Michal Novák.

Hoci v štúdii vidí mimoriadne množstvo kvalitných výsledkov a experimentov, na základe vlastných skúseností považuje tvrdenie za unáhlené.

„Dnes je vo vedeckej komunite akceptované že Alzheimerova choroba je multifaktorálne ochorenie,“ vysvetľuje profesor. Znamená to, že na vzniku a rozvoji demencie sa podieľa viac než jeden rizikový faktor.

Novák je autorom štúdie, ktorá ako prvá na svete opísala "pokazené" formy tau proteínu.

Neurotoxickú baktériu v tejto chvíli nepokladá za ich jednoznačnú príčinu, ale iba jeden z možných rizikových faktorov, ktorý môže viesť k produkcii škodlivých foriem tau proteínu a amyloidu.

