Koľko kľukov zvládnete? Našli hranicu, za ktorou klesá riziko porážky a infarktu

Sledovali mužov v strednom veku.

19. feb 2019 o 16:02 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Počet kľukov, ktorí ste schopní urobiť, naznačuje kondíciu vášho srdca a ciev.

Kľukovanie totiž môže slúžiť ako jednoduchý a bezplatný test, pomocou ktorého sa dá u pacientov posúdiť riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Metódu otestovali Výskumníci Harvardovej univerzity na mužoch v strednom veku. Výsledky uverejnil časopis JAMA Network Open.

Koľko kľukov značí zdravé cievy?

Srdcovo-cievne ochorenia sú celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí. Medzi rizikové faktory, ktoré zvyšujú možnosť výskytu chorôb srdca a ciev preukázateľne patrí fajčenie, vysoký krvný tlak, cukrovka a nedostatok pohybu.

Prečítajte si tiež: Vzali by vás do policajného zboru? Ako vyzerajú vstupné kondičné testy

Zužovanie ciev tukovými nánosmi sa začína v pomerne mladom veku, medzi dvadsiatkou a tridsiatkou.

Zasahuje aj cievy, ktoré zásobujú srdcový sval alebo mozog. Zanesené cievy môžu časom vyústiť do infarktu alebo mŕtvice.

Zdravotníci preto dlhodobo hľadajú lacný a dostupný test, ktorý by mohli pacienti postupovať plošne. Test, ktorý by bolo jednoduché vyhodnotiť a nezávisel by od technického vybavenia ordinácie.

Na Harvarde zistili, že mimoriadne vďačným ukazovateľom môžu byť kľuky.