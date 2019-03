Pohyb vedie ku šťastiu. Ako cvičiť tak, aby vás zaplavili príjemné pocity

Na náladu vplýva štýl aj dĺžka športu.

19. mar 2019 o 17:22 Washington Post, Scott Douglas

Autor prispieva do Runner’s World (Svet bežca) a je autorom niekoľkých kníh vrátane Running is My Therapy (Beh je mojou terapiou).

Text uverejnil The Washington Post.

Cítite sa po cvičení zvyčajne lepšie alebo horšie? Vždy keď prenášam o cvičení a duševnom zdraví, začínam touto otázkou.

Postupujem rovnako ako obhajca na súde, ktorý kladie iba tie otázky, na ktoré vopred pozná odpoveď. Takmer univerzálne tvrdenie, že cvičenie zlepšuje náladu, potvrdzujú aj výskumy.

Cvičenie vedie k obom typom dobrej nálady, ktoré rozlišujú psychológovia - pozitívnej vysokej aktivácii (cítite sa nabudení, vzrušení a radostní) a pozitívnej nízkej aktivácii (cítite sa pokojne, naplnene a uvoľnene).

Ak si chcete zlepšiť náladu cvičením, v prvom rade sa musíte hýbať. Čokoľvek je lepšie ako nič. Až potom sa môžete zamýšľať, ako by ste si mohli štruktúrou cvičenia (napríklad dĺžkou a náročnosťou cvikov) znásobiť dobrú náladu po športovaní.

Kde sa berie šťastie

Aby ste si dokázali vybudovať taký tréningový program, pri ktorom nebudete iba dvíhať činky, ale zdvihnete si aj náladu, musíte pochopiť, prečo sa po cvičení cítite psychicky lepšie.

Už ste pravdepodobne počuli o endorfínoch. Patria medzi najprirodzenejšie opioidy v tele a počas cvičenia cirkulujú v krvi vo veľkých množstvách.

Cvičiaci mozog si vychutnáva vyššie dávky endorfínov a taktiež endokanabinoidov (ktoré pôsobia na rovnaké receptory ako psychoaktívna zložka marihuany), neurotransmiterov a iných chemických látok, ktoré sa podieľajú na príjemných pocitoch.

Ďalším faktorom, ktorý prispieva k pokojnejšej nálade, je jemný nárast teploty v tele. Počas cvičenia sa ním znižuje napätie svalov.

„Po cvičení je nervový systém pokojnejší, svaly sú uvoľnenejšie a to poskytuje vášmu mozgu informácie, ktoré si vysvetľujete tak, že sa cítite dobre,“ hovorí Carson Smith, profesor kineziológie z Marylandskej univerzity.

Avšak o tom, akú budete mať náladu, nerozhodujú len deje vnútri vášho tela.