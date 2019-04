Čo má bežný pacient z e-zdravia? Šéf lekárnikov vysvetľuje päť dôležitých zásad

Na e-recept máte nárok.

12. apr 2019 o 16:46 Ondrej Sukeľ, Magazín Zdravia

Autor je farmaceut a prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Už druhý rok je na Slovensku realitou elektronické zdravotníctvo. Hoci množstvo skeptikov z radov lekárov, lekárnikov, ale aj pacientov či politikov bude zdôrazňovať hlavne počiatočné nedostatky, nevyjasnené financovanie v minulosti a detské choroby, realita je jednoznačná. E-zdravie sa postupne stáva každodennou rutinou.

Po stáročia bola schéma komunikácie medzi lekárom a lekárnikom rovnaká. Lekár čosi nečitateľné napísal na kus papiera, lekárnik sa na papier pozrel a dal pacientovi správny liek.

Ozaj – viete, čo znamenajú písmena Rp. na papierovom lekárskom predpise? Je to skratka latinského slova „recipe“ – vezmi.

V dobách, keď sa väčšina liekov pripravovala priamo v lekárni, tým lekár lekárnikovi dával pokyn, čo má vziať, s čím to prípadne zmiešať a do čoho to pacientovi nakoniec zabaliť.

Dnes, keď sa väčšina liekov vyrába priemyselne, sú písmena Rp. nostalgickým pripomenutím latinčiny ako univerzálneho jazyka vzdelancov.

A aj táto nostalgia má už svoje dni spočítané.

Verejné lekárne sú totiž najviac „zapojené“ zdravotnícke zariadenia. Možno povedať, že niet lekárne, v ktorej by si pacient nemohol vybrať svoje lieky bez papierového lekárskeho predpisu.

Čo by však mal vedieť každý pacient skôr, než mu lekár týmto spôsobom lieky predpíše a skôr, než s elektronickým receptom „vojde“ do lekárne?

1. Pacient má právo, aby mu bol vystavený elektronický lekársky predpis

Nedávno prišla do lekárne osemdesiatročná pacientka, ktorá dlhodobo užíva liek na osteoporózu.

Býva neďaleko lekárne, žije sama a poprosila lekárnika, aby zatelefonoval jej lekárke na opačnom konci mesta – počula totiž, že už nepotrebuje papierový recept, ale že sa lieky dajú predpísať elektronicky.