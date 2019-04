Odborník na rednutie kostí: Sme asi jediní, ktorí pacientkám odporúčajú priberať

Boľavé kosti neznačia osteoporózu.

15. apr 2019 o 17:25 Jarmila Horáková

O častých zlomeninách starších ľudí nad 65 rokov, ktorých príčinou môže byť osteoporóza, hovoríme so zástupcom primárky Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch a vedúcim Osteocentra MUDr. PAVLOM MASARYKOM, PhD.

Je osteoporóza bežná choroba?

„Nie je to bežná choroba, vyskytuje sa za určitých situácií a podmienok. Ohrozené sú najmä ženy po menopauze, starší ľudia a pacienti s chronickými chorobami. U žien príčinu poznáme, je to prechod, ktorý spustí určité procesy v kostiach, a tie vedú asi u tretiny žien k zvýšenému odvápňovaniu kostí. Riziko ženy utrpieť osteoporotickú zlomeninu stehnovej kosti sa vyrovná riziku vzniku rakoviny prsníka, maternice a vaječníkov. Osteoporóza, skrytý zlodej kostí, ale nehrozí každému.“

Čo sa vlastne deje v organizme človeka postihnutého osteoporózou?

„Osteoporóza je ochorenie kostnej látkovej premeny, pri ktorom sa stráca kostná hmota a mení sa jej mikroštruktúra a klesá pevnosť a pružnosť kostí. Preriedená kosť sa stáva menej odolnou proti tlaku alebo nárazu, čím sa zvyšuje riziko zlomeniny už pri malom úraze.“

Čo sa považuje za osteoporotickú zlomeninu?

„To je nízko traumatická zlomenina, ktorá vznikne pri páde, ktorý nie je vyšší ako výška tela jedinca. Ak idete po chodníku, zakopnete a spadnete z výšky tela, a niečo si zlomíte, tak to sa považuje za osteoporotickú zlomeninu. Ale k takýmto zlomeninám prichádza aj bez pádu, pacientka sa napríklad prudko zohne, niečo ťažké dvíha a zlomí si stavec alebo krčok.“

Dá sa obnoviť kostná hmota, ktorá sa už stratila? Je to zvratný alebo nezvratný proces?

„Samotná hmota sa dá obnoviť. Máme lieky, ktoré vedia kostnú hmotu znovu nadobudnúť alebo zastaviť odvápnenie. Ak je však proces odvápňovania rýchlejší ako proces obnovy, vznikne negatívna bilancia, kosť redne. Nemáme, žiaľ, liek, ktorý by zlepšil štruktúru kostí.“

Je osteoporóza genetická?

„Predispozícia je tu jednoznačná. Dcéry matiek, ktoré majú osteoporózu, majú zvýšené riziko osteoporózy. Pod pevnosť kostí sa až šesťdesiatimi percentami podpisuje genetika. Kosti máme najpevnejšie okolo 25. roku veku, potom to už začína mierne klesať, tak o jedno percento za desať rokov. U žien po prechode sa to pohybuje od jedného do troch percent za rok.“

Znamená to, že ak matka utrpela osteoporotickú zlomeninu krčka stehennej kosti, aj dcére hrozí rovnaké nebezpečenstvo?