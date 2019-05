Skúšali opraviť srdce po infarkte. Pomôcť môžu bunky z placenty

Bunky by mohli opraviť aj iné orgány.

21. máj 2019 o 19:23 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Kmeňové bunky z placenty dokážu regenerovať srdce po infarkte. Cez obehový systém sa dokážu prepraviť na potrebné miesto a nájsť poškodené tkanivo.

Prečítajte si tiež: Ako spoznáte príznaky infarktu, mŕtvice a epileptického záchvatu

Akonáhle dorazia na správne miesto, kmeňové bunky sa premenia na bijúce bunky srdca a začnú orgán opravovať.

Vedci z Icahnovej lekárskej fakulty pri nemocnici Mount Sinai zatiaľ testovali metódu obnovy srdca na zvieracích modeloch.

Ak by bola úspešná u ľudí, mohla by sa využívať aj na opravu iných vnútorných orgánov.

Podrobnosti výskumu prináša štúdia v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Hľadali liečivé bunky

Na základe svojej predošlej práce vedci predpokladali, že zmiešaná populácia kmeňových buniek placenty by mohla pomôcť opraviť poranenia, ktoré by bežne viedli k srdcovému zlyhaniu.

Svoju hypotézu testovali na gravídnych myšiach a snažili sa zistiť, ktoré konkrétne kmeňové bunky majú regeneračnú schopnosť.

Zamerali sa na bunky Cdx2. V zmesi kmeňových buniek totiž majú najväčšie zastúpenie a tvorili štyridsať percent buniek, ktoré sa pravdepodobne podieľali na oprave srdca.

Bunky Cdx2 vedci testovali na troch rôznych zvieracích modeloch. Jedna skupina dostala bunky Cdx2 z placenty myší, v prípade druhej skupiny boli použité odlišné bunky placenty a tretia skupina bola kontrolná, preto dostala placebo.

Spôsob, akým reagovalo srdce zvierat, sledovali vedci prostredníctvom magnetickej rezonancie.

Mohli opraviť aj iné orgány

Regeneráciu srdcového tkaniva videli u všetkých myší v skupine Cdx2. Tri mesiace po liečbe vytvorili kmeňové bunky nové krvné cievy a bijúce bunky srdcového svalu. Vo zvyšných skupinách sa neobjavili žiadne známky regenerácie.

O obnovu srdca pomocou kmeňových buniek sa snažia aj iné tímy. Napríklad v prípade použitia kostnej drene sa však výsledky javia ako neuspokojivé.

Prečítajte si tiež: Vedci prvýkrát vytlačili srdce aj s cievnym systémom

V porovnaní s inými typmi buniek majú bunky Cdx2 viaceré výhody.

Ich bielkoviny majú schopnosť vytvárať (čiže aj opravovať) všetky orgány v tele, pričom dokážu presne identifikovať miesto zranenia.

Nespúšťajú v tele imunitnú reakciu a keďže placenty sa po pôrode zvyčajne likvidujú, lekári by mali k dispozícii takmer nevyčerpateľné zdroje opravných buniek.

DOI: 10.1073/pnas.1811827116