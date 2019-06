Žene mali operovať nádor na mozgu. V jej lebke našli pásomnicu

Ako mohla pásomnica preniknúť do mozgu?

14. jún 2019 o 14:38 Washington Post, Lindsey Beverová

Text uverejnil The Washington Post. Medzititulky doplnené redakciou.

Lekári oznámili Rachel Palmovej skľučujúcu správu. Vysvetlili jej, že lézia na jej mozgu môže byť nádor a snímky naznačujú, že je rakovinového pôvodu.

Čerstvo vydatá Palmová, ktorá práve vstúpila do novej kapitoly svojho života, bola v šoku. Nechcela tomu uveriť.

Chirurgovia v nemocnici Mount Sinai v New York City si v septembri vydrhli ruky a nastúpili na operačnú sálu. Očakávali, že v Palmovej lebke nájdu malígny nádor na mozgu.

Namiesto toho uvideli zapuzdrenú hmotu. Pripomínala prepeličie vajce.

Úľava aj znechutenie

„Všetci sme sa pýtali: čo je to?“ spomína Jonathan Rasouli, hlavný praktikant neurochirurgie na Icahn School of Medicine v Mount Sinai.

„Bolo to šokujúce. Škrabkali sme sa na hlave, prekvapilo nás, ako to vyzeralo,“ povedal v telefonáte pre The Washington Post.

Chirurgovia odstránili nález na mozgu a rozhodli sa preskúmať ho pod mikroskopom. Keď "tumor" nakrojili, našli v ňom malú pásomnicu.