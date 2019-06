Jeden z 25 ľudí má pohlavnú chorobu, denne na svete pribudne milión prípadov

Mnohí nakazení nemajú príznaky.

10. jún 2019 o 15:34 Zuzana Matkovská

WHO varuje pred nechráneným sexom, odporúča pravidelené testovanie.(Zdroj: AdobeStock)

BRATISLAVA. Každý deň pribudne viac než milión nových prípadov pohlavných chorôb. Najnovšie odhady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ukazujú, že sexuálne prenosné ochorenie má jeden z 25 ľudí na svete.

WHO oprávnene považuje čísla za alarmujúce.

V prepočte totiž za rok pribudne viac než 376 miliónov nových prípadov štvorice liečiteľných chorôb - trichomoniázy, chlamýdií, kvapavky či syfilisu.

Prehliadané riziká

„Ide o prípady a nie jednotlivcov,“ upresnila počas tlačovej konferencie Melanie Taylorová z oddelenia pre výskum reprodukčného zdravia WHO.

Mnohí ľudia totiž môžu mať viacero pohlavných chorôb, prípadne sa môžu jednou a viac chorobami opakovane nakaziť v priebehu jedného roka. „Je to dôležitý rozdiel,“ hovorí epidemiologička.

WHO sa vo svojej štúdii zameriava na bakteriálne a parazitické infekcie.

„V odhadoch nie sú zarátané sexuálne prenosné infekcie vírusového pôvodu, konkrétne herpes, ľudský papilloma vírus žltačka typu B a HIV,“ povedala Taylorová.

Čerstvé údaje napriek tomu ukazujú aká vysoká je globálna záťaž pohlavne prenosnými chorobami. V porovnaní so staršími výsledkami z roku 2012 zdravotníci napriek intenzívnej osvete nezaznamenali žiadne zlepšenie.

Taylorová tvrdí, že rozšírenosť liečiteľných infekcií poukazuje na to, ako ľahkovážne ľudia pristupujú k svojmu zdraviu. Keď uvažujú o sexe, nezvažujú riziko pohlavne prenosných infekcií.

Pretrváva tichá epidémia

Pohlavne prenosné infekcie sa prenášajú prostredníctvom nechráneného vaginálneho, análneho alebo orálneho sexu.

Vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb Ak máte na tele podozrivý nález, alebo ste mali rizikový styk, obráťte sa na gynekológa, urológa, alebo kožného lekára.

Preventívny test môžete kedykoľvek absolvovať aj na vlastnú žiadosť. Hradíte si ho sami v zvolenom rozsahu.

Cenník za testovanie bez lekárskeho odporúčania sa pohybuje v rozsahu od 20 eur za test na jednotlivé ochorenie, až po stovky eur za komplexné vyšetrenie.

Výsledky vyšetrenia sú známe v priebehu jedného týždňa.

Väčšina pacientov nemá príznaky a infekcia u nich ostáva dlho skrytá. Netušia, že sa nakazili a ochorenia nevedomky šíria ďalej.

Niektoré z nich, najmä chlamýdie, kvapavka a syfilis, sa môžu počas tehotenstva alebo pri pôrode preniesť z matky na dieťa.

Syfilis sa môže prenášať aj kontaktom s nakazenou krvou.

„Považujeme to za skrytú epidémiu, ktorá je tichá a nebezpečná. Zasiahla celý svet a pretrváva v populáciách, rodinách či vzťahoch. Má ničivé následky pre nás všetkých,“ upozorňuje epidemiologička.

Ak sa infekcie neliečia, môžu mať vážne následky - napríklad neplodnosť u mužov a žien, mŕtvonarodené deti, mimomaternicové tehotenstvá a zvýšené riziko HIV.

Ľudia, ktorí sa pravidelne testujú, dokážu ochorenie zachytiť aj v prípade, že prebieha bez príznakov. Vďaka antibiotikám sa dnes zbavia infekcie relatívne rýchlo a bez problémov.

Liečba zatiaľ funguje

Rozšírenosť pohlavných chorôb môže znížiť efektivitu súčasnej liečby.

Problémy už spôsobil nedostatok špecifického druhu penicilínu na liečbu syfilisu a pribúdajú aj prípady superkvapavky, ktorú je v súčasnosti takmer nemožné vyliečiť.

Experti WHO odporučili krajinám poctivo zbierať údaje o výskyte ochorení, zvýšiť investície do osvety a tiež zjednodušiť prístup obyvateľov k pravidelnému testovaniu.

Širšia spoločenská diskusia o rozšírenosti pohlavných chorôb by tiež mohla odstrániť stigmu, s ktorou bojujú infikovaní pacienti. Pohlavné choroby musia byť vnímané rovnako, ako akákoľvek iná nákazlivá choroba.

„Ak sa rozhodnete mať sex, buďte racionálni, zodpovední, v bezpečí a bavte sa. Kondómy používajte správne a konzistentne,“ povedala špecialistka WHO na pohlavne prenosné infekcie Teodora Wiová.

Ľudia, ktorí majú podozrenie na pohlavnú chorobu, by sa nemali hanbiť. So svojimi obavami by sa mali obrátiť na lekára a nechať sa pravidelne otestovať.

„Sex je súčasťou našich životov rovnako, ako sú žiaľ aj sexuálne prenosné infekcie. Všetci spolu môžeme podniknúť kroky, ktorými nie len znížime výskyt infekcií, ale zároveň povedú k uspokojivému sexuálnemu životu,“ radí Wiová.