Problém s pamäťou neznačí hneď demenciu. Kedy máte bežné ťažkosti?

Spomienky môžu byť skreslené.

8. aug 2019 o 17:48 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Pribuchli ste si kľúče vo dverách, zabudli ste na dohodnuté stretnutie, nepreložili ste si doklady z druhej tašky, alebo sa ocitnete medzi regálmi v potravinách a nedokážete si spomenúť, či vám včera došlo maslo.

Je normálne, ak občas zabúdate. Výpadky pamäte a skreslené spomienky sa môžu objavovať aj u zdravých ľudí.

Nie je jednoduché rozlíšiť, či je vaša oslabená pamäť bežným dôsledkom vyššieho veku alebo náročnejšieho obdobia, alebo je príznakom vážnejších problémov.

Harvardský zdravotnícky blog Healthbeat preto pre ľudí vytvoril pomôcku - zoznam siedmych najčastejších typov problémov, v rámci ktorých bývajú ťažkosti s pamäťou stále v norme.

1. Prechodnosť

Informácie, ktoré sa naučíte, s najvyššou pravdepodobnosťou zakrátko zabudnete.

Ak totiž pamäť informáciu aktívne nevyužíva, zbaví sa jej. S najvyššou pravdepodobnosťou si naopak zachováte tie spomienky, ku ktorým sa opakovane vraciate.

Mohlo by sa zadať, že prechodnosť je kritickou slabinou pamäte. Je však možné, že práve vďaka tomuto mechanizmu sa mozgu darí vytvoriť priestor pre nové, o niečo užitočnejšie spomienky.

2. Roztržitosť

Tento typ zábudlivosti sa objavuje vo chvíľach, keď nedávate dostatočný pozor.

Napríklad keď vás po príchode domov zaplavia otázky vašich detí alebo partnera, nespomeniete si, kam ste po odomknutí bytu položili kľúče.

Udalosti, na ktoré sa nesústredíte, jednoducho mozog nemá vo zvyku poctivo archivovať.

Podľa Harvardských zdravotníkov patrí do kategórie roztržitosti aj zabúdanie na činnosti, ktoré sa majú odohrať v predpísanom čase.

Roztržitosť tak môže brániť správnemu užitiu liekov, alebo dohodnutej schôdzke.

3. Zablokovanie

Odpoveď máte na špičke jazyka, no neprichádza. A akoby to nestačilo, na miesto nezvestnej spomienky, sa derie iná. Je síce podobná, no nie je tá správna.