Sexuológ: Nie je v záujme evolúcie, aby mali štyridsaťroční starci a stareny deti

Čo sa dá robiť, ak začne byť sexuálny život nuda.

11. sep 2019 o 15:22 Zuzana Matkovská

Petr Weiss (1954) je český sexuológ, klinický psychológ a psychoterapeut. Narodil sa v Levoči, no žije a pôsobí v Prahe. Zaoberá sa sexuálnymi dysfunkciami, deviáciami, transsexualitou, partnerskými vzťahmi a psychoterapiou.vyučuje na Katedre psychológie na Karlovej univerzite. V domácich a zahraničných odborných časopisoch publikoval vyše 500 odborných článkov a o sexualite doposiaľ napísal už 15 kníh.(Zdroj: Archív P.W.)

Úznavaný český sexuológ PETR WEISS hovorí o sexualite v dlhodobých vzťahoch priamočiaro a zbytočne ich neromantizuje. Je totiž presvedčený, že k riešeniu väčšiny partnerských problémov vedie práve úprimnosť a realistické očakávania. V rozhovore pre SME okrem iného vysvetľuje, prečo môže kompromis vážne uškodiť partnerskému sexu.

Môže sa stať, že sa telá dlhoročných partnerov stanú menej citlivé na opakované vzájomné dotyky? Môže si telo na intímne dotyky zvyknúť?

Samozrejme, ide o jav, ktorý je veľmi známy z psychológie a volá sa habituácia. To znamená, že podnety, ktoré môžu spočiatku pôsobiť silno, strácajú opakovaním na účinnosti.

K tejto habituácii dochádza aj pri sexe. Partneri a partnerky, ktorí pôsobili veľmi vzrušujúco, tak postupne prestávajú pôsobiť.

Môže človek ochrániť svoj vzťah pred habituáciou tým, že bude mať v posteli dostatočne široký repertoár dotykov či ťahov?

Myslím si, že všetky tie rady z časopisov ako sú Cosmopolitan a Marianne o tom, ako si ozvláštniť partnerský sexuálny život, v drvivej väčšine prípadov nevychádzajú z reality.

S monotónnosťou pri dlhoročných vzťahoch sa v podstate nedá robiť nič, len snažiť sa udržať istú frekvenciu sexuálnych stykov. Z našich výskumov na českej populácii vieme, že väčšina tých, čo žijú v trvalom partnerskom vzťahu, má partnerský sex. Nebýva to tak, že by sex úplne vyhasol, hoci stať sa to môže.

Je teda postupná strata záujmu o sex nezvratná? Kedy k nej dochádza u mužov a kedy u žien?