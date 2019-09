Rakovinu prsníka začali hľadať systémovo. Prečo vám prišla pozvánka na mamografiu?

Štát spustil druhý skriningový program.

3. sep 2019 o 16:30 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. V priebehu septembra dostane viac než štyritisíc žien do schránky list od svojej zdravotnej poisťovne.

Súvisiaci článok Mýty a fakty o mamografii: Je škodlivá a bolestivá? Čítajte

V obálke nájdu pozvánku na bezplatné mamografické vyšetrenie a tiež zoznam kvalitných preverených pracovísk, kde ho môžu absolvovať.

Ak patríte medzi ženy, ktoré dostali takúto zásielku, neľakajte sa. List vás má povzbudiť k tomu, aby ste urobili niečo pre svoje zdravie a absolvovali vyšetrenie, ktoré vám môže zachrániť život.

Prečo poisťovňa oslovila práve vás, na čo slúži skríning a ako by ste mali v rámci prevencie postupovať?

Na čo slúži skríning rakoviny prsníka

Slovensko bolo poslednou krajinou Európskej únie, ktorá nemala zavedený skríning rakoviny prsníka.

Znamená to, že štát nemal žiaden systém, ktorým by bolo možné objaviť podozrivé ložiská v prsníkoch ešte skôr, než ich možno nájsť samovyšetrením alebo na ne upozornia prvé príznaky.

Skríning rakoviny prsníka Cieľovou skupinou sú ženy vo veku 50 až 69 rokov .

Vyšetrenie by malo prebiehať v intervale každé dva roky .

Mamografické vyšetrenie na mamografickom pracovisku sa vykonáva na základe: Pozvánky od zdravotnej poisťovne (platí pre ženy vo veku 50-69 rokov), pričom pozývací list je zaslaný poštou. Žiadanky od všeobecného lekára alebo gynekológa (platí pre ženy vo veku 40-69 rokov).

Absencia programu mala pre pacientky vážne následky.

Mnohé boli diagnostikované až s pokročilou rakovinou prsníka, ktorá sa šíri telom, a v priemere tristo žien ročne na Slovensku zomrelo zbytočne.

Celoplošný štátom garantovaný mamografický skríning môže tento stav výrazne zlepšiť. V európskych krajinách dokázal znížiť úmrtnosť žien na rakovinu prsníka o 35 percent.

Mamografické vyšetrenie je totiž v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj skutočne rané štádium rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov.

V tejto fáze je rakovina veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, často aj bez chemoterapie či rádioterapie.

Ministerstvo zdravotníctva sa v spolupráci s odborníkmi a zdravotnými poisťovňami rozhodlo vážne nedostatky v slovenskej prevencii po rokoch napraviť.

Skríning rakoviny prsníka je tento rok už druhý program prevencie rakoviny, ktorý sa podarilo spustiť. Pilotným bol štátny skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Prečo poisťovňa pozvala práve vás

V úplnom začiatku skríningu dostane pozvánku na vyšetrenie 4150 žien. V septembri si ju nájde v schránke 2100 poisteniek VšZP, 1500 z Dôvery a 550 žien poistených v Unione.

O tom, kto dostane pozvánku, rozhodujú zdravotné poisťovne.

Ich výber je náhodný, pričom jediným kritériom je vek - kandidátka na skríning musí mať 50 až 69 rokov.

Riziko ochorenia na rakovinu totiž rastie s vekom, pričom výrazný skok vidieť práve okolo 50. roku života. V prvej fáze skríningu by mali pozvánku dostať v prvom rade tie ženy, ktoré neboli na mamografii viac než dva roky.

Prečo je v liste uvedený zoznam zariadení

Skríningové mamografické pracoviská, ktoré sú uvedené v pozývacom liste, preverila a schválila ministerská komisia odborníkov.

Počas spustenia skríningu je na zozname zatiaľ desať špičkových pracovísk z celého Slovenska.

Ich počet by mal postupne narastať. Do konca roka by ich malo byť 25 až 30 s tým, že by mali byť rozložené rovnomerne po krajine.

Ak sa pracovisko nachádza na zozname, znamená to, že splnilo prísne kritériá na technické vybavenie a kvalifikovaný personál. Okrem toho by jeho zamestnanci mali byť schopní kvalitného manažmentu pacienta a vedieť citlivo komunikovať.

Pre pacientku má návšteva takéhoto zariadenia viacero výhod. Zrejeme tou najpraktickejšou je, že nebude musieť blúdiť medzi vzdialenými pracoviskami a ambulanciami.

Všetko prebehne na jednom mieste, celým procesom ako aj prípadnými doplnkovými vyšetreniami tak ženu sprevádza v princípe rovnaký personál.

Vďaka odbornosti a kompletnej vybavenosti preverených pracovísk sa ženy dozvedia konečný záver vyšetrenia do pätnástich pracovných dní.

Správnosť výsledku má garantovať nielen technický stav pracoviska, ale tiež systém druhého názoru, keď mamografické snímky nezávisle vyhodnocujú dvaja lekári.

Každý mesiac má byť na jedno preverené pracovisko pozvaných päťsto žien. Tento počet im nenaruší obvyklý chod a dokonca ho ešte možno navýšiť. Každý rok by sa tak mohlo postupne vyšetriť spolu až 500-tisíc žien.

Ako prebieha vyšetrenie prsníka

Skríningové mamografické vyšetrenie prebieha rovnako ako akákoľvek preventívna mamografia. Namiesto žiadanky od všeobecného lekára či gynekológa však postačí pozvánka od poisťovne.

Žena zavolá na adresu prevereného skríningového pracoviska, ktoré si vyberie zo zoznamu v liste a objedná sa na skríningovú mamografiu. Môže očakávať, že vyšetrenie prebehne do pol roka.

V deň vyšetrenia by žena nemala používať kozmetické či chemické prípravky, ktoré sa nanášajú do oblasti pŕs a do podpazušia. Mohli by ovplyvniť výsledok.

Žena sa vyzlečie do pol pása a riadi sa pokynmi rádiologickej asistentky, ktorá vyšetrenie technicky vykonáva.

Vyšetrenie prebieha v stoji. Každý prsník sa vyšetruje v dvoch projekciách, zvrchu a šikmej.

Prsník musí byť fixovaný a stlačený, čo môže vyvolať nepríjemné pocity. Správne stlačenie prsníka je však podmienkou na zhotovenie mamografov vysokej kvality s možnosťou zistenia malého ložiska zhubného nádoru (5 milimetrov).

„Asistent sa vždy opýta, či ešte môže prsník viac stlačiť a kvalitný stroj to odsnímkuje,“ hovorí Alena Kállayová, rádiologička z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.

Negatívny výsledok sa na základe snímky môže žena dozvedieť ihneď, alebo písomne do troch pracovných dní.

Postačí ísť iba na mamograf?

Ak sú snímky nejednoznačné, okrem skrínigovej mamografie bude potrebné absolvovať aj niektoré doplnkové vyšetrenia. Zvyčajne ich potrebujú iba tri percentá žien.

Patrí medzi ne ultrazvuk, cielené či zväčšené snímky, odber vzorky či napríklad magnetická rezonancia. Všetky doplnkové vyšetrenia, ale aj konzultáciu s chirurgom však vie zabezpečiť priamo vybrané skríningové mamografické paracovisko.

Chcete vedieť viac? Podrobné informácie o prevencii a diagnóze rakoviny prsníka môžete získať na stránkach onkoinfo.sk, lpr.sk, ozamazonky.sk a ruzovastuzka.sk

Všetko prebieha pod jednou strechou a ak je žena spokojná, o dva roky môže rovnaké pracovisko navštíviť znova.

„Je dobré, ak žena chodí na rovnaké pracovisko, kde ju poznajú. Úplne začiatočné zmeny v prsníkoch sa totiž dajú zachytiť pri porovnaní s predchádzajúcimi snímkami,“ vysvetľuje rádiologička.

Ani negatívne mamografické vyšetrenie neznamená absolútnu neprítomnosť zhubného nádoru. Platí to hlavne pre prsníky, ktoré tvorí prevažne hustá mliečna žľaza.

Mamografické vyšetrenie preto treba absolvovať pravidelne a v intervale medzi nimi by pacientka nemala zanedbať ani samovyšetrenie prsníkov, spoznať ich hmatom a pri akejkoľvek zmene navštíviť lekára.

Ako často si dať vyšetriť prsníky?

Na preventívne mamografické vyšetrenie choďte raz za dva roky v prípade, ak máte 40 rokov až 69 rokov. Ide o prevenciu, ktorú sa oplatí podstúpiť, aj keď nemáte žiadne problémy s prsníkmi a cítite sa byť zdravá.

Súvisiaci článok Ako funguje a čo ukáže CT, magnetická rezonancia, alebo ultrazvuk Čítajte

Ženy, ktoré majú v rodine ženu s rakovinou prsníka (z matkinej strany), majú nárok na mamografické vyšetrenie každý rok, rovnako tiež ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu a ženy v prechode užívajúce hormonálnu substitučnú liečbu.

Mamografické vyšetrenie sa spravidla robí v čase od 1. dňa menštruácie do 10. až 11. dňa menštruačného cyklu. Ak máte nepravidelný cyklus, upresníte termín dodatočne podľa nástupu menštruácie.

Ak vám predtým mamografiu urobili na inom pracovisku, mamografické snímky si môžete vyžiadať a priniesť so sebou. Pracovníci tak môžu nálezy porovnať a nemusia tiež znova posudzovať už predtým diagnostikovaný či liečený nález.

Kým nedosiahnete 40 rokov, ste tehotná alebo dojčíte, budú vás vyšetrovať sonograficky.