V bruchu mal pivovar, ktorý mu ničil pečeň. Lekári náhodou objavili podozrivú baktériu

Baktéria je prekvapivo rozšírená.

20. sep 2019 o 15:13 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Jeho zdravotné problémy sa začali ešte v roku 2004. V tom čase sa presťahoval z Číny do Austrálie, kde nastúpil na vysokú školu. Študentský život odštartoval klasicky - poriadne sa opil.

Príbeh o študentovi však naberá úplne iné rozmery, ak poznáte jeden dôležitý detail. V ten deň nepil žiaden alkohol, iba ovocný džús.

Najskôr to bol ojedinelý incident, no začal sa opakovať. Mladý Číňan sa úplne znenazdajky cítil opitý približne raz do mesiaca. Potom čoraz častejšie.

Prišiel o prácu a ľudia predpokladali, že je alkoholik, ktorý pije potajomky. Čoraz častejšie končil v nemocnici a napokon došlo k tak neúnosnej situácii, že sa musel vrátiť domov, do opatery svojej matky.

O niečo neskôr sa ocitol na jednotke intenzívnej starostlivosti s vážnym poškodením pečene. Orgán bol zdevastovaný alkoholom.

Mladík pritom po celý čas za svoje ochorenie nemohol. V jeho črevách totiž sídlila baktéria, ktorá produkovala veľké množstvo alkoholu.

Podrobnosti prípadu výskumníci opísali v štúdii, ktorú uverejnil časopis Cell Metabolism.

Abstinent opitý na smrť

Hlavný autor štúdie Jing Yuan a jeho kolegovia spočiatku predpokladali, že liečia pacienta, ktorý má kvôli nadmernému pitiu silne stukovatenú pečeň.

Ide o stav, pri ktorom sa v orgáne hromadí priveľké množstvo tuku. Ten vyvoláva zápaly a jazvy. Pečeň postupne tvrdne, nedokáže plniť svoju funkciu a stúpa v nej riziko vzniku rakoviny.