Ako si vybrať a používať tlakomer? Správne meranie a hodnoty krvného tlaku

Kedy je krvný tlak v norme.

3. dec 2019 o 16:31 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Ráno býva vyšší, v priebehu dňa začne klesať, večer opäť dočasne stúpne a v noci býva najnižší. Krvný tlak nie je stabilný a v priebehu dňa značne kolíše.

Závisí od sily, s akou sa zmršťujú svaly srdca, ako aj odporu, ktorému čelí prúd krvi v tepnách. Mení sa vzhľadom na priechodnosť ciev a ich vzdialenosť od srdca.

Kolísať môže aj pod vplyvom fyzického a duševného vypätia.

Aj napriek svojej premenlivosti krvný tlak patrí medzi najhodnovernejšie ukazovatele zdravotného stavu.

S rastúcim vekom či zdravotnými problémami by ste preto nemali merania tlaku odkladať iba na preventívne kontroly.

Ak sa naučíte správne a pravidelne používať domáci tlakomer, získate nad svojim zdravím lepšiu kontrolu a pomôžete svojmu lekárovi vhodne nastaviť liečbu.

Ako si vybrať vhodný tlakomer

Ideálny domáci tlakomer by mal byť ľahko ovládateľný a človek by ho mal byť schopný použiť aj bez pomoci iných.

Prístroj by mal mať certifikát o tom, že bol klinicky testovaný a certifikovaný podľa medzinárodných protokolov.

Spoľahlivé a presné tlakomery by mali mať označenie certifikátu IP (Európska hypertenziologická spoločnosť), BHS (British Hypertension Society) alebo AAMI (Asociation for the Advancement of Medical Instrumentation).

Pre väčšinu ľudí je ideálny automatický tlakomer s primerane veľkou (alebo univerzálnou) manžetou na rameno.

Tlakomery určené na zápästie alebo prsty nemusia ukázať spoľahlivé hodnoty.

Pri nekomplikovaných stavoch uprednostnite jednoduchý, zrozumiteľný dizajn s veľkými číslicami a bez zbytočných funkcií.

Bezdrôtové dizajnové prístroje sú vhodné skôr pre mladších pacientov, na seniorov môžu pôsobiť zmätočne a preto viesť ku skresleniu výsledkov.

Ak túžite po elegantnejšom vzhľade a prepojení tlakomeru so smartfónom, počítajte s tým, že mobilné aplikácie zväčša nie sú dostupné v slovenčine ani češtine.

Ak si nie ste istí, či vám bude stačiť základný tlakomer a jeho funkcie, poraďte sa s lekárnikom.

Nový tlakomer so sebou vezmite na prehliadku k lekárovi, ten skontroluje, či prístroj používate správne a či sa výsledky merania zhodujú s prístrojom v ambulancii.

Ako si správne merať tlak

Tlak si vždy merajte v rovnakom čase.

Zhruba polhodinu pred meraním nepite alkohol a nefajčite, nejedzte, ani nepite kávu.

Miestnosť, v ktorej si meriate tlak, by nemala byť citeľne chladná, aby tlak zbytočne nestúpol.

Vyhraďte si na meranie dostatok času. Aspoň 10 minút pred meraním by ste mali byť v psychickom aj fyzickom pokoji.

Manžeta musí byť primerane veľká. Aj priúzka alebo priširoká ovplyvní výsledky merania. Obvod ramena si zmerajte tri centimetre nad lakťovou jamkou a v prípade, že si nie ste istí rozmermi, poraďte sa s lekárnikom.

Manžetu si vždy navliekajte priamo na kožu. Vyhrnutý rukáv vám však nesmie škrtiť ruku.

Rameno, na ktorom je manžeta, uvoľnite a nehýbte s ním. Ak máte ramenný tlakomer, predlaktie si položte na stôl. Cestovný tlakomer na zápästie musí byť počas merania vo výške srdca.

Pred meraním aj počas neho sa snažte pokojne dýchať. Zrýchlené dýchanie alebo zadržiavanie dychu skreslí výsledky.

Počkajte tri minúty a zopakujte meranie. Obe merania si poznačte a do denníka zaznačte si do tabuľky priemernú hodnotu systolického a diastolického tlaku.

Pri prvom meraní sa doporučuje zmerať si tlak na obidvoch ramenách. Ak je rozdiel medzi ramenami opakovane pri systolickom tlaku viac ako 10 a pri diastolickom viac ako 5 jednotiek, doporučuje sa používať rameno s vyššími hodnotami.

Jedno izolované meranie má malú výpovednú hodnotu, pretože ukazuje iba výsek reality. Založte si denník a ak vám lekár nepovie inak, každý deň si doň zapíšte priemernú rannú a večernú hodnotu vášho tlaku.

Urobte si tiež priestor na poznámky, kde uvediete akékoľvek okolnosti, ktoré mohli mať vplyv na výsledky merania.

Nie je nič neobvyklé, ak sú domáce hodnoty tlaku nižšie, ako hodnoty namerané v ordinácii.

Príčinou bývajú faktory ako stres alebo syndróm bieleho plášťa, pri ktorom človek počas návštevy lekára pociťuje úzkosť či strach. Pri liečbe sa spravidla považujú za smerodajné výsledky opakovaných meraní v ordinácii.

Výsledky merania krvného tlaku

Ak vám v priebehu dňa tlakomer ukáže pri meraní výrazne odlišné hodnoty, neľakajte sa, krvný tlak v priebehu dňa kolíše aj úplne zdravým ľuďom bez ochorení srdca a ciev.

Výška krvného tlaku sa mení podľa toho, v ktorej fáze pumpovania, teda činnosti srdca ho meriate.

Najvyšší tlak – systolický, je meraný na vrchole srdcového sťahu a najnižší – diastolický, vo fáze krátkeho odpočinku. Výsledok sa zapisuje v podobe zlomku.

Normálne rozmedzie u zdravých ľudí predstavuje hodnoty od 95/60 do 140/90 milimetrov ortuťového stĺpca (mmHg).

Vysoký krvný tlak je nenápadný, práve preto si od lekárov vyslúžil prezývku tichý zabijak. Kým nedosahuje extrémne hodnoty, nesprevádzajú ho žiadne príznaky alebo okamžité problémy. Časom však jeho vplyvom dochádza k poškodeniu orgánov, obzvlášť obličiek, mozgu, očí a srdcovo-cievneho systému.

Naopak nízky krvný tlak možno rozpoznať jednoducho. Sprevádzajú ho príznaky ako rozmazané videnie, zmätenosť, nespavosť, šum v ušiach, závrat, mdloby, pocit slabosti alebo zrýchlený tep.

Hodnoty krvného tlaku: Systolický tlak krvi Diastolický tlak krvi Optimálny tlak krvi menej než 120 menej než 80 Normálny tlak krvi menej než 130 menej než 85 Vysoký normálny tlak krvi 130 - 139 85 - 89 Vysoký tlak krvi (hypertenzia) 140 a viac 90 a viac Hypertenzia 1. stupňa 140 - 159 90 - 99 Hypertenzia 2. stupňa 160 - 179 100 - 109 Hypertenzia 3. stupňa 180 a viac 110 a viac

Zdroj: ÚVZ SR

Tabuľka s hodnotami krvného tlaku nie je univerzálna a namerané hodnoty treba vnímať v širšom kontexte.

Lekári vo výsledkoch merania zohľadňujú aj rodinnú anamnézu, súčasný zdravotný stav (napríklad poškodenie orgánov, srdcovo-cievne ochorenie či cukrovku), životný štýl a predpísané lieky.

Na základe tlaku krvi a pridružených rizikových faktorov lekár odporučí opatrenia na zníženie tlaku. Okrem zmeny životného štýlu sú k dispozícii aj viaceré druhy liekov.

Pacient by mal v prvom rade prestať fajčiť, podstatne znížiť príjem alkoholu a soli, zvýšiť množstvo aktívneho pohybu, chrániť sa pred stresom a strážiť si primeranú hmotnosť.