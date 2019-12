Vlani zomrelo na osýpky 140-tisíc ľudí. Tento rok budú štatistiky ešte horšie

Česko prišlo o status bez osýpok.

9. dec 2019 o 15:55 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Vlani zomrelo na osýpky viac než 140-tisíc ľudí, väčšinu obetí tvoria deti mladšie než päť rokov.

Z najnovšej správy, ktorú vypracovalo americké Centrum na kontrolu a prevenciu chorôb v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), zároveň vplýva, že ľudstvo nedokáže splniť svoj záväzok vyhladiť osýpky ani do konca tohto desaťročia.

V porovnaní s rokom 2017 odhadovaný počet úmrtí medziročne vzrástol o 30-tisíc prípadov.

„Nie som ani tak prekvapený, ako sklamaný,“ zhodnotil pre CNN Robin Nandy, hlavný poradca UNICEF pre imunizáciu.

Úmrtia spôsobené osýpkami sú podľa zdravotných expertov ohromnou a úplne zbytočnou tragédiou, ktorej sa dalo jednoducho predísť očkovaním.

Mali zmiznúť už pred desiatimi rokmi

Začiatok milénia vyzeral nádejne. Zaočkovanosť rástla, počet prípadov osýpok úspešne klesal a pribúdali krajiny, ktoré sa mohli hrdiť tým, že sa na ich území prestali vyskytovať domáce prípady nákazy.

Svetový počet prípadov Rok 2000: 28,2 milióna prípadov osýpok a 536-tisíc úmrtí.

28,2 milióna prípadov osýpok a 536-tisíc úmrtí. Rok 2017: 7,6 milióna prípadov osýpok a 124-tisíc úmrtí.

7,6 milióna prípadov osýpok a 124-tisíc úmrtí. Rok 2018: 9,8 milióna prípadov osýpok a 142-tisíc úmrtí.

9,8 milióna prípadov osýpok a 142-tisíc úmrtí. Roky 2000 až 2018: 23,2 milióna úmrtí na osýpky. Zdroj: WHO, CDC

V prípade Európy si tak WHO stanovila za cieľ, aby sa do roku 2010 podarilo v regióne dosiahnuť úplné odstránenie osýpok.

Plán sa nepodaril. V období, keď malo ochorenie definitívne vymiznúť, prepukli epidémie osýpok hneď v dvanástich európskych štátoch.

Vyhladenie osýpok preto dostalo odklad, posunulo sa na rok 2015. Ani tento termín sa však nepodarilo splniť.

Vlani dokázali vyhladiť osýpky na svojom území iba dva európske štáty, Rakúsko a Švajčiarsko.

Ochorenie sa naopak opätovne vrátilo hneď do štyroch krajín - do Česka, Veľkej Británie, Albánska a Grécka.

Tohtoročné čísla budú horšie

Problém nemá len Európa. Úroveň zaočkovanosti zamrzla prakticky vo všetkých regiónoch a vo väčšine nedosahuje dostatočne vysoké hladiny.

„V roku 2019 by sme nemali byť v takejto situácii, veď bezpečnú a lacnú vakcínu už máme celé desaťročia,“ povedal Nandy. Ohniská nákazy sa objavujú bez ohľadu na životnú úroveň - osýpky zasahujú rozvojové africké štáty, ale aj svetové veľmoci.

Predpokladá sa, že štatistiky za rok 2019 budú horšie ako po minulé roky. Už v novembri bol celkový počet prípadov podstatne vyšší, než za celý vlaňajší rok.

Spojené štáty hlásia najvyšší počet prípadov za štvrťstoročie, veľké ohniská nákazy prepukli na Ukrajine, Madagaskare a v Demokratickej republike Kongo.

Samoa, malý ostrovný štát v Pacifiku, už vyhlásil stav núdze. Iba od polovice októbra si ochorenie vyžiadalo viac než 60 životov, najmä malých detí.

Vláda zaviedla povinné očkovanie, zdravotníci vybavení vakcínami chodia od dverí k dverám.

Skupinová imunita, ktorá pred osýpkami ochráni aj tých, ktorí sa nemôžu očkovať, totiž funguje iba v prípade ak vakcínu dostane 95 percent obyvateľov.

V krajinách, ktoré nedosiahnu potrebnú hranicu zaočkovanosti, možno v budúcnosti očakávať ďalšie epidémie a potenciálne aj obete na životoch.