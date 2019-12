Sviatky s alzheimerom. Päť rád, ktoré môžu uľahčiť Vianoce s chorým blízkym

Príznaky a pravidlá spomeňte vopred.

11. dec 2019 o 17:58 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Sviatočné dni dokážu byť poriadne stresujúce. No ak sa cez Vianoce staráte aj o blízkeho s alzheimerom či inou formou demencie, všetky prípravy sú ešte zložitejšie. Demencia totiž ovplyvní všetky stránky života.

Takmer určite zmení aj spôsob, ako budete so svojimi najbližšími sláviť Vianoce. Mali by ste s tým počítať a to bez ohľadu na to, či je chorý vo vašej starostlivosti, alebo budete hosťom v jeho domácnosti.

Neznamená to, že pekným chvíľam v rodinnom kruhu je definitívny koniec.

Odborníci na dlhodobú starostlivosť odporúčajú primerane nastaviť očakávania a predvídať, ktoré situácie môžu uberať na spoločnej pohode.

1. Zistite, aké sú možnosti

Človeku so začínajúcou demenciou môže robiť ťažkosti tráviť čas v spoločnosti. Mnohí ľudia sa zvyknú uzavrieť do seba a vyhýbať sa situáciám, pri ktorých sa môžu objaviť príznaky ochorenia.

Uistite sa, či má váš blízky chuť tráviť čas v kruhu rodiny a známych, alebo uprednostňuje čo možno najväčšie súkromie.

Pocity straty alebo sklamania sa často prehlbujú cez sviatky. Zistite, ako sa váš blízky cíti, čoho sa obáva a preberte s ním dostupné možnosti.

V pokročilom štádiu demencie prediskutujte sviatočné plány s ošetrujúcim lekárom.

2. Informujte ostatných hostí

Rozhovor o prejavoch demencie by mal prebehnúť v dostatočnom predstihu. Ak je pre vás náročné o nich rozprávať osobne, napíšte list či email.

Ak je váš blízky v raných štádiách demencie, ostatní členovia rodiny a priatelia si v jeho správaní nemusia všimnúť žiadne zmeny. V pokročilom či neskorom štádiu však môže mať ťažkosti sledovať priebeh konverzácie a môže sa opakovať.