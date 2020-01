Počúvať možno aj bez zvuku. Mozog vníma pohyb pier rovnako, ako reč

Mozog spoznáva slová aj bez zvuku.

5. jan 2020 o 10:57 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Sú situácie, v ktorých sa na sluch nemôžete spoľahnúť. Spomeňte si na študentské časy, keď ste sa pri tabuli snažili odčítať odpovede z pier svojich spolužiakov. Alebo sa vžite do kože barmanov vybavujúcich objednávky, pričom slová úplne zanikajú v ohlušujúcej hudbe.

Tieto na prvý pohľad všedné situácie fascinujú neurovedcov: študent či barman nepočujú ani hlásku z toho, čo im iní hovoria, no napriek tomu dokážu reči porozumieť.

Umožňujú to mechanizmy v mozgu, ktoré približuje nová štúdia v časopise The Journal of Neuroscience.

Pri bežnom počúvaní reči sa v mozgu aktivuje sluchová kôra, ktorá sa synchronizuje s rytmom prichádzajúcich zvukových vĺn.

Mozog najskôr spracuje počiatočný zvukový signál a snaží sa zo zvukov reči získať potrebné informácie. Tie potom môže použiť pri jazykových procesoch vyššej úrovne, napríklad na rozpoznávanie slov.

Človek však dokáže spracúvať vzniknuté zvukové vlny aj bez toho, aby jeho sluch zachytil samotnú reč. Mozgová aktivita sa totiž vie zladiť so zvukovými vlnami nielen vďaka sluchu, ale aj odčítaním slov z pier hovoriaceho človeka.

Súvisiaci článok Žijú s polovicou mozgu, no nič na nich nevidieť. V čom sa líši ich hemisféra? Čítajte

Vedci na to prišli vďaka experimentu, v ktorom účastníkom púšťali video hovoriacej ženy a sledovali pri tom ich mozgy.

Sluchová kôra účastníkov bola aktívna bez ohľadu na to, či počuli rozprávanie, alebo im výskumníci prehrávali video bez zvuku a museli sa sústrediť iba na pohyby pier.

Mozgy sa synchronizovali so zvukovými vlnami bez toho, aby sme počuli reč. Do počúvania sa však pravdepodobne musia aktívne zapojiť aj ďalšie časti mozgu - sluchová, ale aj vizuálna kôra.

Čím aktívnejšie sú tieto časti mozgu, tým ľahšie ľudia vedia priradiť slová k pohybom úst, na ktoré sa dívajú.

Náš mozog totiž obsahuje rozsiahlu databázu rôznych synchronizovaných pohybov pier. Tie sú uložené vo vizuálnej kôre a máme podvedome spárované s konkrétnymi slovami a ich významom.

Pozorovanému pohybu pier tak mozog priradí očakávanú sluchovú informáciu aj bez toho, aby zachytil zvukové vlny reči.

DOI: 10.1523/JNEUROSCI.1101-19.2019