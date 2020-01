Objav novej imunitnej bunky priblížil možnosť univerzálnej liečba rakoviny

BRATISLAVA. Novoobjavená súčasť imunitného systému by mohla pomôcť liečiť všetky typy rakoviny.

Vedci z Univerzity v Cardiffe dokázali počas laboratórnych testov nájsť a usmrtiť bunky rakoviny prsníka, pľúc či napríklad prostaty.

Novú metódu liečby, ktorú opisuje štúdia v prestížnom časopise Nature Immunology, zatiaľ netestovali na pacientoch.

Hoci je výskum špeciálnej imunitnej bunky iba v začiatkoch, prvé výsledky sú podľa expertov sľubné.

Ľudský imunitný systém chráni telo pred infekciami z vonkajšieho prostredia, no zároveň dokáže nájsť a zničiť rakovinové bunky vnútri organizmu.

Britskí vedci podrobnejšie skúmali mechanizmus, akým telo napáda škodlivé bunky a našli v krvi špeciálnu bunku s pozoruhodnými vlastnosťami.

Imunitná T-bunka patrila do podskupiny bielych krviniek, ktoré v tele fungujú ako prirodzení zabijaci. Monitorujú dianie a ak zaznamenajú hrozbu, okamžite ju zlikvidujú.

Novoobjavená T-bunka má však jednu špeciálnu vlastnosť - dokáže napádať široké spektrum rakovinových buniek.

Pomáha jej v tom doteraz neprebádaný druh receptorov, akýchsi chemických čidiel, vďaka ktorému dokáže zabiť väčšinu rakovinových buniek a popritom úplne ignorovať bunky zdravé.

Receptory totiž spoznávajú molekuly, ktoré sa vyskytujú na povrchu mnohýhc druhov rakovinových buniek. Vďaka tomu T-bunka dokáže útok mimoriadne presne cieliť.

Táto prirodzená biotechnológia otvára podľa vedcov možnosti liečby, ktoré dosiaľ považovali za nerealistické.

„Prináša to vyhliadky na univerzálnu liečbu rakoviny všetkých druhov,“ hovorí pre BBC Andrew Sewell, výskumný riaditeľ inštitútu pre infekcie a imunitu na univerzite v Cardiffe.

„Jediný typ T-buniek by mohol byť schopný zničiť mnoho rôznych druhov rakoviny v celej populácii,“ vysvetľuje vedúci autor štúdie.

Prečo je nová metóda výhodná?

Bežné T-bunky skúmajú povrch iných buniek a hľadajú na nich anomálie. Zatiaľ čo zdravé bunky majú na povrchu normálne bielkoviny, tie na povrchu rakovinových buniek bývajú nezvyčajné.

Rozdiely zisťujú pomocou "bunkového skeneru".

“ Má to potenciál prispieť k zjednodušeniu prípravy liečiv na báze bunkovej terapie, k ich zlacneniu a tak k lepšej dostupnosti modernej liečby. „ experimentálny onkológ Ján Sedlák

Rozpoznávajú ním malé časti bielkovín, ktoré sa viažu na molekuly na povrchu buniek, na ľudský leukocitový antigén (HLA). Tým, že imunitné bunky "oskenujú" povrch bunky v tele, dokážu zistiť čo sa deje v jej vnútri.

Problém je v tom, že presná podoba HLA sa medzi jednotlivými ľuďmi líši.

Vedci preto v súčasnosti musia pripravovať liečbu pre každého pacienta zvlášť. V laboratóriu preprogramujú jeho vlastné T-bunky a vložia do nich nový receptor. Jedine tak dokáže upravená imunitná bunka rozoznať svoj cieľ a zlikvidovať nádorovú bunku.

„Nová metóda používa ako prezentačnú molekulu MR1, ktorá je na rozdiel od HLA antigénov u ľudí rovnaká,“ vysvetľuje princíp novej metódy Ján Sedlák z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV.

V praxi to podľa neho znamená, že by viac nebolo potrebné riešiť rozdiely medzi pacientmi a liečba by konečne mohla byť univerzálna.

Autori štúdie v Nature podľa všetkého objavili práve takú podskupinu T-buniek, ktoré vedia reagovať práve s nádorovými bunkami s molekulou MR1.

„To znamená, že tieto T lymfocyty sa líšia od lymfocytov slizničnej imunity, ktoré rozpoznávajú baktérie, čím predstavujú novú potenciálne využiteľnú podskupinu, toxickú iba pre nádorové bunky a nereaktívnu voči zdravým bunkám,“ hovorí Sedlák.

Sľubné testy a možné problémy

Vedci otestovali možnosti novej liečby na myšiach, ktoré mali ľudské nádorové bunky a ľudský imunitný systém. Zvieratám vpichli do tela tie T-bunky, ktoré sú schopné rozoznávať MR1.

Výsledky boli porovnateľné so súčasnou CAR-T bunkovou terapiou, ktorej použitie už schválili v zahraničí.

V laboratóriu sa podarilo zahubiť bunky rakovinové bunky vyskytujúce s v pľúcach, koži, krvi, čreve, prsníku, kostiach, prostate, vaječníkoch, obličkách ako aj na krčku maternice. Živé bunky ostali nepoškodené.

Zatiaľ je priskoro tvrdiť, že vedci stvorili novú revolučnú liečbu. Presný mechanizmus, ako špeciálne T-bunky rozoznávajú zdravé a rakovinové bunky nie je detailne známy.

Laboratórne testy nateraz potvrdili iba to, že ide o nádejný koncept, ktorý môže položiť základy formy novej univerzálnej imunoterapie.

Podľa Sedláka bude potrebné zistiť, v čom sú odlišnosti, ktorými sa prezentujú MR1 zdravých a rakovinových buniek.

„Autori opisujú aj problémy s detekciou množstva MR1 prítomného na povrchu buniek pomocou existujúcich protilátok,“ vymenúva odborník.

Problém vidí aj v tom, že iné pokusy naopak ukázali, že nádorové bunky s MR1 na povrchu dokonca po kontakte s imunitnými bunkami naopak bujneli. Tento rozdiel by podľa experimentálneho onkológa mali autori výskumu vysvetliť.

„Tento smer však má potenciál, aby mohol prispieť k zjednodušeniu prípravy liečiv na báze bunkovej terapie, k ich zlacneniu a tak k lepšej dostupnosti modernej liečby,“ uzatvára Sedlák.

