V liečbe detských pacientov sme úspešní, hovoria špičkové slovenské onkologičky

Onkológovia sú svetová komunita.

14. feb 2020 o 18:36 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Na Slovensku každý rok pribudne 180 detských onkologických pacientov. Najčastejším ochorením je akútna lymfoblastická leukémia.

Ročne pribudne okolo tridsať malých pacientov, ktorých kostná dreň nefunguje správne.

Chorým deťom sa netvoria kľúčové zložky krvi - biele a červené krvinky a krvné doštičky. Deti sú vyčerpané, nefunguje im dobre obranyschopnosť a zle sa im hoja rany.

Keďže sa tento typ leukémie u detí objavuje pomerne často, ochorenie si získalo pozornosť svetových onkológov.

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia mali deti s akútnou lymfoblastickou leukémiou iba päťpercentnú šancu na prežitie. Dnes ich prežije 90 percent.

„Ide o jeden z najúspešnejších príbehov medicíny 20. storočia,“ vraví Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie a predsedníčka správnej rady nadácie Deťom s rakovinou.

Úspech by nebol možný bez robustnej medzinárodnej spolupráce, ktorej súčasťou je aj Slovensko.

V čom sú iné choroby detí?

„Detské nádorové ochorenia sa zásadne líšia od ochorení dospelých. Sú oveľa agresívnejšie, veľmi rýchlo rastú v mieste vzniku a zvyknú sa šíriť,“ vysvetľuje Judita Puškáčová, prezidentka Sekcie detskej onkológie a hemtológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti.

U detí zároveň dominuje iný typ onkologických ochorení, než u dospelých.

Druhým najčastejším onkologickým ochorením sú nádory mozgu.

Výskyt ochorení sa mení aj vzhľadom na vek dieťaťa. Kým u malých detí dominujú takzvané embryonálne nádory, ktoré vznikajú z nerozlíšených tkanív, u tých starších sa objavujú viac nádory kostí a nádory zo zárodkových buniek.

„U pubertálnych chlapcov je to jedna z najčastejších malignít,“ približuje Puškáčová.

Nevyhnutná spolupráca expertov

Detské onkologické choroby sú zriedkavé, napriek tomu im treba venovať pozornosť.

„Predstavujú jedno jediné percento všetkých malignít, no čo sa týka úmrtnosti sú na druhom mieste hneď za úrazmi a otravami,“ hovorí Puškáčová.

Keďže ide o zriedkavé choroby, máloktoré zdravotnícke zariadenie má dostatočné skúsenosti a vybavenie na to, aby zvládlo diagnostiku, starostlivosť a liečbu o dieťa s rakovinou.

Pediatri však majú nezastupiteľnú úlohu. „Sú prví, kto môže zachytiť príznaky súvisiace s ochorením. Musia myslieť na to, že hoci sú tieto choroby zriedkavé, môžu sa objaviť,“ upozorňuje expertka na detskú onkológiu.

Príznaky mnohých detských chorôb sa veľmi podobajú a preto sa lekári musia opierať o výsledky laboratórnych vyšetrení. Nenahraditeľnú úlohu má genetické vyšetrenie, ktoré pomáha zacieliť liečbu.

Vďaka lepšej diagnostike v kombinácii s pokrokom, ku ktorému došlo v oblasti zobrazovacích metód a chirurgii, majú deti omnoho lepšie vyhliadky než v 60. rokoch minulého storočia.

„Prežívanie bolo vtedy okolo päť, maximálne desať percent. V rozvinutých krajinách teraz hovoríme o 80 percentách a sú centrá, ktoré majú ešte vyššie výsledky,“ hovorí Puškáčová.

Liečba je založená na chirurgii, chemoterapii, rádioterapii a čoraz častejšie sa využíva už aj biologická a cielená liečba.

Tri centrá špecializovanej liečby

Na Slovensku pôsobia tri špecializované detské onkologické centrá.

Polovica detí navštevuje zariadenie v Bratislave, ostatné sú rovnomerne rozdelené medzi centrom v Banskej Bystrici a Košiciach.

Detské onkocentrá spolupracujú na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Najlepšie výsledky majú lekári pri liečbe retinoblastómu, Hodgkinovho lymfómu, v liečbe nádorov zo zárodkových tkanív či nádory obličiek. Veľmi dobré výsledky dosahujú aj u najčastejších lymfoblastových leukémií.

„Naše deti sú liečené podľa najnovších medzinárodných postupov. U mnohých ochorení sme súčasťou štúdií,“ hovorí Puškáčová s tým, že pacienti zaradení v štúdiách majú preukázateľne najlepšie výsledky čo sa týka prežívania.

Dlhodobo na Slovensku prežíva 80 percent detských onkologických pacientov.

„Nie v každej krajine sú výsledky liečby také dobré,“ vysvetľuje detská onkologička. V rozvojových krajinách sa toto číslo pohybuje iba okolo 30 percent.

Svetová zdravotnícka organizácia plánuje zlepšiť výsledky menej úspešných štátov prostredníctvom globálnej kampane.

Do roku 2030 by sa malo percento dlhodobo prežívajúcich detských pacientov zdvojnásobiť a dosahovať prinajmenšom úroveň 60 percent. Za desať rokov by sa tak podarilo zachrániť milión detských životov.

Dôvera rodiny je prvoradá

Rodina dieťaťa aj mladý pacient zažívajú pri diagnostike a liečbe ochorenia nesmierne náročné obdobie. Aby im ho lekári pomohli preklenúť, dodržiavajú štandardný postup.

V prvom rade sa snažia rodine, prípadne aj dieťaťu v pokojnom prostredí priblížiť typ onkologického ochorenia.

“ Pre nás je dôležité, aby sme mali diagnostiku naozaj potvrdenú, nielen z jedného laboratória. „ Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie

„Rodičia si chcú byť istí. Pre nás je dôležité, aby sme mali diagnostiku naozaj potvrdenú, nielen z jedného laboratória,“ hovorí Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie a predsedníčka správnej rady nadácie Deťom s rakovinou.

Opakované testy a druhé čítania majú byť samozrejmosťou, Kolenová rodičov povzbudzuje aj v tom, ak si chcú vypočuť názor iného odborníka. „Je pre nás naozaj dôležité získať si dôveru,“ hovorí.

Na liečbe sa podieľa vždy celý tím lekárov.

Na národnej úrovni liečbu detí odobruje multidisciplinárna komisia, Kolenová ju volá "tumor board". Toto opatrenie je v Európe štandardom a vďaka nemu sa každý jeden prípad podrobne vyhodnotí po všetkých stránkach.

Ak si slovenskí odborníci nie sú pri diagnostike či liečbe istí, môžu sa obrátiť na zahraničných kolegov. Podľa Kolenovej je to úplný štandard a takéto poradenstvo nikdy nie je platené.

Svetová komunita onkológov

„Detskí onkológovia sú úžasná komunita. Poznáme sa s lekármi, ktorí pôsobia v Spojených štátoch alebo Európe a vedia nám odpovedať do niekoľkých minút,“ hovorí.

Vďaka tomu môžu slovenskí pacienti ťažiť aj z takej liečby, ktorá sa v zahraničí ešte len začala testovať.

Spolupráca funguje aj v oblasti operácií. Vzhľadom na zriedkavosť ochorení sa na Slovensku niektoré typy zákrokov vykonávajú iba dva-, trikrát ročne. Vtedy sa onkológovia môžu obrátiť na kolegov, ktorí majú väčšie skúsenosti.

„Vieme poslať deti na zákrok do krajín ako sú Rakúsko, Nemecko či Francúzsko. Štandardom je aj, že pacientov posielame do protónového centra v Prahe,“ menuje prednostka kliniky.

Každému dieťaťu sa snažia liečbu prispôsobiť na mieru, no vždy dodržiavajú vedou podložené medzinárodné odporúčania. Kolenová vďaka bohatým zahraničným skúsenostiam môže potvrdiť, že liečba, ktorú ponúkajú, sa kvalitatívne nelíši od ponuky za hranicami.

„Liečba bude úplne rovnaká či budete v Prahe, v Sydney, Tel Avive, Berlíne alebo Zurichu,“ hovorí a zdôrazňuje, že pacienti dostanú úplne rovnaké lieky. Liečba je plne hradená poisťovňou.

Zároveň platí že deti nemusia byť po celú dobu v nemocnici. Vďaka dennému centru môžu liečbu absolvovať ambulantne alebo v domácom prostredí. Je to pre ne menej stresujúce, nie sú izolované od svojich blízkych a môžu sa viac zapojiť do bežného života.

Ani po vyliečení detského pacienta sa však starostlivosť nekončí.

Lekári musia dieťa pravidelne kontrolovať kvôli niečomu, čo Puškáčová označuje ako cenu vyliečenia. Neskoré následky sa totiž môžu objaviť roky po ukončení liečby.

„Trpí nimi asi polovica našich pacientov, drvivá väčšina má len mierne, nezávažné následky,“ hovorí. Môže dôjsť napríklad k zníženej činnosti štítnej žľazy, poruche rastu, alebo má dieťa zhoršený sluch.

Lekári sa snažia pri liečbe zohľadňovať možné následky, aby bola kvalita života detí čo najvyššia.