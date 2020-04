S vírusom bojuje v prvej línii: Je to akoby ste stáli vedľa jadrového reaktoru

Intubácia je pre lekárov rizikom.

6. apr 2020 o 17:11 Washington Post

Cory Deburghgraeve je 33-ročný anesteziológ, ktorý pôsobí v Chicagu uprostred pandémie Covid-19.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Môžem byť posledný človek, ktorého kedy pacienti uvidia, alebo posledný hlas, ktorý budú počuť. Mnohí sa už nedožijú toho, že ich odpoja z pľúcneho ventilátora. To je realita. Nútim sa na to myslieť zakaždým, keď idem na jednotku intenzívnej starostlivosti intubovať ďalšieho pacienta.

Celá moja práca sa teraz scvrkla na dýchacie cesty. Dýchacie cesty nakazené koronavírusom.

Pracujem 14 hodín za noc, šesť nocí v týždni. Keď pacient nemá dosť kyslíka, zavediem mu trubicu do priedušnice a môžeme ho napojiť na ventiláciu. Telo vďaka tomu získa cenný čas na boj s vírusom.

Z pohľadu osobnej bezpečnosti lekára ide o extrémne nebezpečnú procedúru.

Musíme vyžarovať pokoj

Som pár centimetrov od tváre pacienta. Nakláňam sa k ústam, kladiem prsty na ďasná a otváram dýchacie cesty. Stačí len zakašľať. Ak sa niečo pokazí, miestnosť bude plná vírusových čiastočiek.

Je teda možné, že ochoriem. Alebo priam pravdepodobné. Neviem.

Mám zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli môj stav v prípade nákazy skomplikovať, no snažím sa na to príliš nesústrediť.

Iba pár týždňov dozadu som bol anesteziológ, s ktorým prišli do kontaktu ľudia čakajúci dieťa. Denne som pomáhal s piatimi až siedmimi pôrodmi, väčšinou šlo o cisárske rezy a podania epidurálu.

Sme veľká štátna nemocnica, ktorá patrí pod Illinoiskú univerzitu v Chicagu, preto u nás prebieha veľa rizikových pôrodov. Sme vyškolení na to, aby sme boli najpokojnejšou osobou v miestnosti.

„Nespoliehajte sa iba na to, že človeka upokoja lieky. Použite svoj hlas, očný kontakt, vaše celkové vyžarovanie,“ učili nás. Musíme u ľudí navodiť pozitívne myšlienky a očakávania. Znie to banálne, no funguje to.