Ako chcú odstrániť slabinu v očkovaní proti obrne?

Vakcína je stará 50 rokov.

24. apr 2020 o 15:01 Zuzana Matkovská

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. V čase, keď je svet historicky najbližšie k totálnemu vyhubeniu detskej obrny, narazilo ľudstvo na nečakaný problém.

Oslabený vírus, ktorý je súčasťou orálnej vakcíny, sa naďalej vyvíja. Stačí mu iba pár mutácií na to, aby dokázal u ľudí opäť vyvolávať nebezpečné a nákazlivé ochorenie.

Aby sa obrnu podarilo definitívne zastaviť, päťdesiat rokov staré očkovanie musí aj napriek nespočetným úspechom prejsť nevyhnutnou úpravou.

Medzinárodný tím vedcov je presvedčený, že riešením je ich špeciálne dizajnovaný vírus. Prvé testy naznačujú, že vakcína s upraveným vírusom môže byť účinná a zároveň podstatne bezpečnejšia.

Dlhá cesta k víťazstvu

Pred pandémiou bolo ľudstvo na najlepšej ceste k tomu, aby svet zbavilo detskej obrny. Do veľkej miery za to vďačíme vakcíne, ktorá sa kvapká do úst. Iba za posledných desať rokov ňou boli celosvetovo zaočkované zhruba tri miliardy detí.

Touto cestou sa medzi rokmi 2000 až 2017 podarilo v réžii Svetovej zdravotníckej organizácie znížiť dopady ochorenia až o 99 percent.

V prepočte to znamená, že ochoreniu a možnej trvalej paralýze sa podarilo zabrániť u viac než 13 miliónov detí.

Deti nemajú strach z ihly, vakcínu je extrémne jednoduché podať a je mimoriadne účinná v imunizácii čriev, v ktorých sa vírus zvykne udomácňovať.

Bez orálnej vakcíny by sa ľudstvo pravdepodobne ani len nedokázalo priblížiť k budúcnosti bez detskej obrny. S jej pomocou sa dosiaľ podarilo vyhubiť dva z troch imunologicky odlišných kmeňov divého poliovírusu.