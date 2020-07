Pozrite sa, ako rúško zabráni šíreniu nakazených kvapôčok

Materiál mení ochranné vlastnosti masky.

1. júl 2020 o 15:23 Zuzana Matkovská

Nová simulácia jednoducho a priamočiaro ukazuje dôvod, prečo by ľudia mali v rámci prevencie šírenia kvapôčkových infekcií nosiť ochrannú masku.

Zo štúdie v časopise Physics of Fluids vyplýva, že človek bez masky vytvorí počas kašľu kvapôčky, ktoré od neho môžu letieť až do vzdialenosti 3,7 metra. Ak by si však nasadil masku, vzdialenosť doletu sa môže skrátiť iba na pár centimetrov.

Z pohľadu prevencie kvapôčkových ochorení ako je Covid-19 či sezónna chrípka ide o významný rozdiel.

V uzavretých priestoroch a na ľudnatých miestach, kde nie je možné od iných ľudí dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, môže rozhodnúť o tom, či sa lokalita stane novým ohniskom nákazy.

„Pomocou záberov z našej štúdie môže široká verejnosť lepšie pochopiť logiku za usmerneniami a odporúčaniami, ktoré sa týkajú sociálneho odstupu a používania ochranných masiek,“ povedal v tlačovej správe Siddhartha Verma z Florida Atlantic University, ktorý skúma mechaniku kvapalín.

Simulácia tiež potvrdila, že masky ponúkajú rozličný stupeň ochrany a že niektoré materiály sú v blokovaní potenciálne nákazlivých kvapôčok výrazne účinnejšie.