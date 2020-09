Vo vyššom veku sa už modriny horšie hoja. Prečo je to tak?

Rozhovor s MUDr. Jurajom Maďaričom, PhD.

8. sep 2020 o 15:49 Jarmila Horáková

K zdravým cievam sa môžeme dopracovať pravidelným pohybom, primeranou hmotnosťou a abstinenciou fajčenia, hovorí doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, primár oddelenia kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Laik si pod cievami a žilami predstaví zvyčajne tie na nohách. Vy ste hneď v úvode upozornili, že to je zúžený pohľad.

Áno, lebo cievny systém súvisí so správnym prekrvením celého organizmu – srdca, mozgu, všetkých ďalších vnútorných orgánov, dolných končatín.

Čo by mal senior robiť pre zdravé cievy ako také?

Mal by sa hýbať, jeho hmotnosť by mala byť primeraná, nemal by byť obézny a určite by nemal fajčiť.

Z čoho by mal pozostávať pravidelný pohyb, z akých aktivít?

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD, MPH Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, špecialista v odboroch kardiológia a angiológia.Je prednosta Kliniky angiológie LF Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, primár oddelenia kardiológie a angiológie.

Najmenej trikrát do týždňa by sa mal každý z nás venovať nejakej pohybovej aktivite 30 až 45 minút.

A to tak, aby sa človek zadýchal a spotil, aby sa mu zvýšila srdcová frekvencia. Zjednodušene povedané, mal by denne urobiť 8- až 10-tisíc krokov.

Vhodná je chôdza do kopca so zaťažovaním veľkých svalových skupín, ktorá udržuje najlepšie fyzickú kondíciu a tým aj zdravé cievy. Optimálne je, ak sa deje na čerstvom vzduchu.

Akým spôsobom sa obezita podpisuje na kvalite tepien?

Znižuje ich kvalitu.