Odborníci upozorňujú. Slováci s vysokým tlakom sa neliečia

Nedodržiavajú prevenciu ani liečbu.

17. sep 2020 o 15:34 TASR

Vysoká úmrtnosť pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami na Slovensku pretrváva.

Podľa odborníkov je dôvodom to, že mnohí Slováci neuznávajú prevenciu a nedodržiavajú liečbu.

Súvisiaci článok Nepodceňujte zvýšený tlak. Môže zhoršiť fungovanie mozgu Čítajte

"Na Slovensku je odhadom asi dva milióny hypertonikov, z toho polovica sa lieči a polovica nelieči.

Buď preto, že o tom ani nevie, že má vysoký tlak, alebo že sa liečiť nechce," uviedla Ivana Šoóšová, primárka Ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Bratislava s tým, že len tretina hypertonikov má kontrolovaný krvný tlak.

O vysokom krvnom tlaku (hypertenzii) hovoria odborníci ako o tzv. tichom zabijakovi. Väčšinou je dlhé roky bez príznakov, nebolí a nie je ho vidieť.

"Typicky sa hypertenzia nijako dlhé roky neprejavuje. Nemá príznaky, lebo organizmus je vystavený tak, že aj srdce, aj cievy, aj ostatné orgány dokážu túto situáciu dlhodobo zvládať," vysvetľuje Eva Goncalvesová, primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH.

Článok pokračuje pod video reklamou

Liečba je kľúčová

Najdôležitejšiu úlohu podľa odborníkov zohráva prevencia a dodržiavanie liečby.

Prevenciou je najmä poznať vlastný zdravotný stav, čo umožňujú pravidelné preventívne prehliadky.

"Ak sa vysoký krvný tlak zistí, je potrebné dodržiavať tzv. režimovú liečbu, to znamená životosprávu," uviedla Šoóšová.

“ Na Slovensku je odhadom asi dva milióny hypertonikov, z toho polovica sa lieči a polovica nelieči. „ Ivana Šoóšová, NÚSCH

Pacient by mal dodržiavať pravidelnú fyzickú aktivitu, spánkovú hygienu, správne stravovacie návyky, prípadne obmedziť fajčenie, či redukovať svoju telesnú hmotnosť.

"Keby sa nám to všetkým podarilo, bol by to najlepší a najlacnejší spôsob, ako zlepšiť zdravotný stav populácie, ale keďže vieme, že sa nám to nepodarí a chceme zlepšiť pacientov stav, je potrebná farmakologická liečba," priblížila Goncalvesová s tým, že aj pri farmakologickej liečbe je zmena životosprávy stále potrebná.

Súvisiaci článok Prečo vám v lete opúchajú prsty a kedy ide o vážnejší problém? Čítajte

Odborníci sa však často stretávajú s tým, že pacienti liečbu nedodržujú, prestanú brať lieky, alebo si ich ani nevyzdvihnú.

Ich nízku motiváciu liečiť sa vysvetľujú práve tým, že na sebe nepozorujú žiadne príznaky.

Riešením je podľa nich nastaviť liečbu pacientovi na mieru tak, aby bola pohodlná. "Čím je liečba jednoduchšia, tým je účinnejšia, lebo ju ľudia užívajú," vysvetlila Goncalvesová.

Vysoký krvný tlak je chronické ochorenie, vyskytujúce sa najmä po 50. roku života. V tepnách prúdi krv pod vyšším tlakom, čo má nepriaznivé dôsledky na zdravie ciev a srdca.

Pokiaľ je pacient dlhodobo neliečený, môže hypertenzia spôsobiť napríklad cievnu mozgovú príhodu, zlyhávanie srdca, poruchy funkcie obličiek a ďalšie.